Ο Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στον Guardian με… διακοπές ρεύματος: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ, ο Πούτιν θα αρχίσει κι άλλον πόλεμο»

Σε μια… περιπετειώδη συνέντευξη στον Guardian, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι μίλησε τόσο για τον πόλεμο με τη Ρωσία και τον Βλάντιμιρ Πούτιν, όσο και για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέντευξη που σημαδεύτηκε από… διακοπές ρεύματος, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως ο κόσμος φοβάται τον Τραμπ, ο ίδιος όμως όχι γιατί «είμαστε φίλοι Ουκρανία και ΗΠΑ».

Ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ πέταξε τους χάρτες από το πεδίο μάχης που του παρουσίασε. «Δεν πέταξε τίποτα. Είμαι σίγουρος», ανέφερε ο Ζελένσκι. Περιέγραψε τις σχέσεις τους ως «φυσιολογικές», «επαγγελματικές» και «εποικοδομητικές».

Όπως ανέφεραν οι Financial Times, ο Τραμπ φέρεται να πίεσε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους μαξιμαλιστικούς όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου και είπε ότι ο Ρώσος ηγέτης θα «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν συμφωνήσει. Ο Ζελένσκι είπε ότι η συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο εξελίχθηκε διαφορετικά.

Ο Ζελένσκι σημείωσε πως «όλος ο κόσμος φοβάται τον Τραμπ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ όχι… δεν είμαστε εχθροί με την Αμερική. Είμαστε φίλοι. Γιατί λοιπόν να φοβόμαστε;»

Και πρόσθεσε: «Ο Τραμπ εκλέχθηκε από τον λαό του. Πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή του αμερικανικού λαού, όπως και εγώ εκλέχθηκα από τον λαό μου. Οι ΗΠΑ είναι ο στρατηγικός μας εταίρος, εδώ και πολλά χρόνια, ίσως ακόμη και δεκαετίες και αιώνες». Οι δύο χώρες έχουν κοινές βαθιές αξίες, σε αντίθεση με την “ιμπεριαλιστική” και ρεβιζιονιστική Ρωσία», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, τα φώτα έκλεισαν και το ρεύμα επανήλθε λίγο αργότερα με εφεδρική γεννήτρια. «Αυτές είναι οι συνθήκες διαβίωσής μας», είπε ο Ζελένσκι με ένα πικρό χαμόγελο. «Είναι φυσιολογικό. Έχουμε διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Κίεβο, όπως παντού αλλού».
Είπε ότι ο Πούτιν διέταξε «τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας, σκοτώνοντας αμάχους και αφήνοντάς τους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. «Δεν μπορεί να δημιουργήσει ένταση στην κοινωνία μας με κανέναν άλλο τρόπο».

Ο Ουκρανός ηγέτης αναφέρθηκε στους διεθνείς εταίρους, λέγοντας πως συνεργάζονται στενά για την προστασία της Ουκρανίας από τις μαζικές νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας με drones. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι σύμμαχοι έχουν αποκλείσει την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών με τον ίδιο να ζητά επειγόντως 27 συστήματα Patriot.

Επίσης, σημείωσε πως το Κρεμλίνο διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης» και δοκιμάζει τα όρια του ΝΑΤΟ, ενώ υποστήριξε πως είναι πολύ πιθανό η Ρωσία να ανοίξει και δεύτερο μέτωπο εναντίον άλλης ευρωπαϊκής χώρας πριν από το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία: «Πιστεύω ότι ναι. Μπορεί να το κάνει. Πρέπει να ξεχάσουμε τον γενικό ευρωπαϊκό σκεπτικισμό ότι ο Πούτιν θέλει πρώτα να καταλάβει την Ουκρανία και μετά να πάει κάπου αλλού. Μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα», είπε.

