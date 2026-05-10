Eurovision 2026: Απόψε η τελετή έναρξης με άφιξη των καλλιτεχνών στο τιρκουάζ χαλί

Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2026 ξεκινά και επίσημα σήμερα, με το καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί να δίνει το εναρκτήριο σήμα της πιο λαμπερής μουσικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Οι αποστολές των 35 χωρών θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση μπροστά σε δημοσιογράφους, φωτογράφους και χιλιάδες θαυμαστές του διαγωνισμού, σε μια εκδήλωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Από τη Βιέννη, η δημοσιογράφος Κέλλυ Βρανάκη μετέφερε το κλίμα λίγες ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, χαρακτηρίζοντας το τιρκουάζ χαλί ως μία από τις πιο πολυσυζητημένες και εντυπωσιακές στιγμές της Eurovision.

Όπως ανέφερε, οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, με την ελληνική αποστολή να ετοιμάζεται για τη μετάβασή της στον χώρο της εκδήλωσης, όπου θα πραγματοποιήσει τις πρώτες δηλώσεις και εμφανίσεις μπροστά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Συνολικά, 35 χώρες θα περάσουν από το τιρκουάζ χαλί, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές λίγο πριν από τον πρώτο ημιτελικό. Δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να καταγράψουν τις πρώτες αντιδράσεις των συμμετεχόντων.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, αύριο, Δευτέρα (11/5), θα πραγματοποιηθούν δύο κρίσιμες πρόβες — μία πρωινή και μία απογευματινή. Ιδιαίτερη σημασία έχει η απογευματινή πρόβα, καθώς θα μαγνητοσκοπηθεί και το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία των ημιτελικών.

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα ψηφοφορίας στους δύο ημιτελικούς βασίζεται κατά 50% στις εθνικές επιτροπές και κατά 50% στην ψήφο του κοινού, γεγονός που καθιστά κάθε πρόβα ιδιαίτερα σημαντική για την τελική εικόνα των συμμετοχών.

