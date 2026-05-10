ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 12:23
10.05.2026 10:57

Eurovision 2026: Ο Akylas συνάντησε τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αυστρία σε μια ξεχωριστή εκδήλωση

Εκδήλωση προς τιμήν του Akyla και της ελληνικής αποστολής στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision διοργάνωσε το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστρία, λίγες ημέρες πριν από την εμφάνιση της Ελλάδας στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία, Γεώργιος Ηλιόπουλος, και η κα Ανθούσσα Διακοπούλου υποδέχθηκαν θερμά την ελληνική αποστολή, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη συμμετοχή της χώρας μας στη Eurovision 2026.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος υπογράμμισε ότι η Eurovision αποτελεί «μια μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών», ενώ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Akyla «σύγχρονη, δυναμική, με ηλεκτρονικό παλμό, αλλά και με προσωπική φωνή και καθαρό καλλιτεχνικό στίγμα», δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκαν για αυτήν.

Από την πλευρά του, ο Akylas δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την παρουσία του στην Πρεσβεία. «Νιώθω ευλογημένος που εκπροσωπώ την Ελλάδα και θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με αυτήν την υπέροχη ομάδα», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, ο Akylas επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Αυστρίας και την Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης. Εκεί συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, υπέρτιμο και έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο, ο οποίος ευχήθηκε στην ελληνική αποστολή καλή επιτυχία στον φετινό Διαγωνισμό της Eurovision. Ο Akylas συνάντησε επίσης τους μικρούς μαθητές της σχολής, φωτογραφήθηκε και τραγούδησε μαζί τους, ενώ τους χάρισε και το χαρακτηριστικό σκουφάκι «Ferto».

Καλλιθέα: Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στις Τζιτζιφιές – Μία σύλληψη

Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Νικήτα: «Αν βγει έξω η 56χρονη σε ένα μήνα θα είναι νεκρή»

Ανδρουλάκης για Ημέρα της Μήτερας: «Ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση για τις εργαζόμενες» (Video)

Σαντορίνη: «Φρένο» στον υπερτουρισμό με όριο 8.000 επιβατών κρουαζιέρας ημερησίως

Δημητριάδης: «Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατέψω την κυβέρνηση» – Τι αναφέρει για Μητσοτάκη, υποκλοπές, Σαμαρά, Τσίπρα και Ανδρουλάκη

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Ο Πούτιν προαναγγέλλει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία – Γιατί τώρα, τι σχεδιάζει, τι βλέπουν Κίεβο και Ευρώπη

«Έριξαν» το ΟΑΚΑ οι Metallica: Εμβληματική συναυλία, αποθέωση από 80.000 κόσμου, έπαιξαν «Τρύπες» και «Ζορμπά» (Videos)

