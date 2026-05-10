Λάμπρος Κωνσταντάρας για Metallica: «Η χθεσινή βραδιά ήταν ιστορική» (Video)

Το πρωί της Κυριακής (10/5), μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ.

«Περάσαμε εξαιρετικά. Είτε είσαι φοβερός φαν των Metallica είτε όχι, όπως εγώ δεν είμαι φοβερός φαν των Metallica, εκτιμώ όμως τη μουσική τους διαδρομή πάρα πολύ. Η χθεσινή συναυλία ήταν μια ιστορική βραδιά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κουνηθήκαμε πάρα πολύ και ήτανε η πρεμιέρα του tour. Επέλεξαν την Αθήνα για να κάνουν την αρχή και πάντα η αρχή είναι ιδιαίτερη. Σχεδόν 80.000 κόσμος τραγούδησαν, ξελαρυγγιάστηκαν, το απήλαυσαν τόσο πολύ. Αυτό που συζητείται και έχει κατακλύσει τα social media, ήταν ακριβώς η πολύ γλυκιά αναφορά που έκαναν στην ελληνική μουσική, παίζοντας και Μίκη Θεοδωράκη αλλά και Τρύπες».

