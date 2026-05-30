ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 14:47
Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου: Διακόπηκαν οι πτήσεις λόγω πιθανής παρουσίας drone

Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό έπειτα από αναφορές για παρουσία drone.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις.

Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10:00 (ώρα Ελλάδος), όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν drone.

Δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών, ενώ η διεύθυνση του αερολιμένα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, δύο πιλότοι ανέφεραν νωρίτερα τη θέαση drone. Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

