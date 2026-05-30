search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 11:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 10:51

Βρετανία: Προφυλακίστηκε o 46χρονος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπείας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν

30.05.2026 10:51
bretania-new

Προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο Έλληνας υπήκοος Ιωάννης Αϊδινίδης, 46 ετών, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών που, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, συνδέεται με το Ιράν.

Ο Αϊδινίδης, γεννημένος στη Γεωργία και κάτοικος Μονάχου, εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ κατηγορούμενος βάσει του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας για τη φερόμενη παρακολούθηση δημοσιογράφου του Iran International, περσόφωνου τηλεοπτικού δικτύου με έδρα το Λονδίνο που ασκεί έντονη κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, φωτογραφίζοντας κατοικίες, πινακίδες αυτοκινήτων και τοποθεσίες που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο. Οι αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι εγκατέστησε κρυφή κάμερα παρακολούθησης, κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και τοποθετημένη σε δέντρο, η οποία μπορούσε να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες στο εξωτερικό.

Ο Αϊδινίδης συνελήφθη στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, δεν υπέβαλε δήλωση ενοχής ή αθωότητας και παραμένει υπό κράτηση. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Όλντ Μπέιλι, το Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου θα εμφανιστεί εκ νέου στις 19 Ιουνίου. 

Διαβάστε επίσης:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει στη φυλακή»

Χέγκσεθ: «Παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ

Στις κάλπες σήμερα η Μάλτα: 4η θητεία-ρεκόρ «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις για τους Εργατικούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bretania-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προφυλακίστηκε o 46χρονος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπείας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν

detective monk (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Τόνι Σαλούμπ του «ντετέκτιβ Μονκ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομα όπλα και 8.000 ευρώ

podilatikos_agonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ποδηλατικού αγώνα στα νότια προάστια Αττικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καραλής: Πέρασε τα 6 μέτρα στη Λεμεσό και αποθεώθηκε (Video)

portugal kids france
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Επέστρεψαν στη Γαλλία και τα δύο αδελφάκια που βρέθηκαν μόνα σε εθνική οδό - Κρατούνται η μητέρα και ο σύντροφός της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 10:56
bretania-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προφυλακίστηκε o 46χρονος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπείας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν

detective monk (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Τόνι Σαλούμπ του «ντετέκτιβ Μονκ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

1 / 3