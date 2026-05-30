Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει στη φυλακή»

Τη δυσαρέσκειά τους για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε νέα γραπτή τοποθέτηση, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον είναι «βαθιά απογοητευμένη» από τη συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη και ασκεί πίεση στην Αθήνα για την επιστροφή του καταδικασμένου ως βασικού καθοδηγητή της «17 Νοέμβρη» στη φυλακή.

The reported release of the leader of the far-left Greek terror group responsible for attacks that killed 23 people, including four American officials is deeply troubling.



We remain steadfast in our view that terrorism must never be excused or forgotten. The victims and their… — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) May 30, 2026

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Σε διάστημα 27 ετών, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Ρίτσαρντ Γουέλτς, τον Λοχαγό Τζορτζ Τσάντες, τον Λοχαγό Γουίλιαμ Νόρντιν και τον Λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η ομάδα δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου του κουνιάδου του νυν πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια κάθειρξη συν 25 χρόνια για την ενορχήστρωση αυτών των βάναυσων δολοφονιών. Δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη ούτε εξέφρασε μεταμέλεια. Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση για την ακύρωση της υπό όρους απελευθέρωσης, επειδή ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει την ελάχιστη απαιτούμενη ποινή. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις προσπάθειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Richard Welch, George Tsantes, William Nordeen και Ronald Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους έκαναν την υπέρτατη θυσία στην υπηρεσία του έθνους μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες».

Διαβάστε επίσης:

Χέγκσεθ: «Παραπάνω από ικανές» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν οι ΗΠΑ

Στις κάλπες σήμερα η Μάλτα: 4η θητεία-ρεκόρ «βλέπουν» οι δημοσκοπήσεις για τους Εργατικούς



Τραμπ: «Συνεχίζει να χαίρει άκρας υγείας» – Τι έδειξε το check-up πριν τα 80ά γενέθλιά του



