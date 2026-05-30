ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

Στο μάθημα των Νέων Ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα 30/5 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2026.

Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, που άνοιξαν χθες την αυλαία των Πανελλαδικών, διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Tο πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, οι εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ διαμορφώνονται ως εξής:

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται για τα ΕΠΑΛ την Τρίτη 2 Ιουνίου με το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα)

Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα σπουδών κάθε μαθητή.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα Ανατομία – Φυσιολογία II, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης, καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς τεχνικής, τεχνολογικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Στη συνέχεια, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 οι υποψήφιοι εξετάζονται στις Ηλεκτρικές Μηχανές, στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, στη Ναυσιπλοΐα II και στις Ναυτικές Μηχανές.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθήματα Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II) και Ψηφιακά Συστήματα, ενώ η αυλαία των εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ πέφτει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Επισημαίνεται, ότι οι εξετάσεις των ειδικοτήτων αποτελούν το καθοριστικό στάδιο για τους περισσότερους υποψηφίους, καθώς εκεί συχνά διαμορφώνονται οι τελικές βαθμολογικές διαφορές.

Διαβάστε επίσης:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ποδηλατικού αγώνα στα νότια προάστια Αττικής

Σε εξέλιξη η έξοδος του τριημέρου του Αγ. Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση στον Πειραιά, καθυστερήσεις στον Κηφισό, γεμάτα δρομολόγια ΚΤΕΛ (Video)

Εύοσμος: Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον γαμπρό του



