search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 10:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 09:59

Εύοσμος: Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον γαμπρό του

30.05.2026 09:59
ippokrateio-nosokomeio-thessalonikis

Την τελευταία του πνοή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Παρασκευής, άφησε στις 6 το πρωί του Σαββάτου ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην γαμπρό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής, 29/5, σε διαμέρισμα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 38χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 67χρονο, καταφέρνοντάς του επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για χρήση μαχαιριού, από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο 67χρονος δεν φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.

Μετά τον θάνατο του 67χρονου, ο 38χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για ανθρωποκτονία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΜ: Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο – Τα ποσά και πότε μπορείτε να πληρώσετε το 50%

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κάσσο – Πού ήταν το επίκεντρο

Καιρός για …μπάνιο: Στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος, πού θα βρέξει και πότε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bretania-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προφυλακίστηκε o 46χρονος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπείας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν

detective monk (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Τόνι Σαλούμπ του «ντετέκτιβ Μονκ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

DIAS ASTYNOMIA
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομα όπλα και 8.000 ευρώ

podilatikos_agonas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω ποδηλατικού αγώνα στα νότια προάστια Αττικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καραλής: Πέρασε τα 6 μέτρα στη Λεμεσό και αποθεώθηκε (Video)

portugal kids france
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Επέστρεψαν στη Γαλλία και τα δύο αδελφάκια που βρέθηκαν μόνα σε εθνική οδό - Κρατούνται η μητέρα και ο σύντροφός της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 10:56
bretania-new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Προφυλακίστηκε o 46χρονος Έλληνας σε υπόθεση κατασκοπείας με φερόμενη σύνδεση με το Ιράν

detective monk (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Τόνι Σαλούμπ του «ντετέκτιβ Μονκ» επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά

panelladikes
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν στα Νέα Ελληνικά

1 / 3