Εύοσμος: Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον γαμπρό του

Την τελευταία του πνοή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση το βράδυ της Παρασκευής, άφησε στις 6 το πρωί του Σαββάτου ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην γαμπρό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής, 29/5, σε διαμέρισμα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 38χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 67χρονο, καταφέρνοντάς του επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για χρήση μαχαιριού, από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο 67χρονος δεν φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.

Μετά τον θάνατο του 67χρονου, ο 38χρονος που συνελήφθη κατηγορείται για ανθρωποκτονία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

