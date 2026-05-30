Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα 67χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον πρώην γαμπρό του (Video)

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένας 67χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από τον πρώην γαμπρό του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής, 29/5, σε διαμέρισμα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 38χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 67χρονο, καταφέρνοντάς του επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για χρήση μαχαιριού, από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο 67χρονος δεν φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Συνελήφθη ο 38χρονος

Η αστυνομική έρευνα δεν εντόπισε συμμετοχή άλλου ατόμου στο επεισόδιο, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη του 38χρονου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από τη συμπλοκή βρίσκονταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν αναλάβει αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου.

