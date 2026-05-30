search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 02:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.05.2026 00:48

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα 67χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον πρώην γαμπρό του (Video)

30.05.2026 00:48
thess-ksylodarmos

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένας 67χρονος άνδρας, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε από τον πρώην γαμπρό του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής, 29/5, σε διαμέρισμα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 38χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 67χρονο, καταφέρνοντάς του επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για χρήση μαχαιριού, από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο 67χρονος δεν φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Συνελήφθη ο 38χρονος

Η αστυνομική έρευνα δεν εντόπισε συμμετοχή άλλου ατόμου στο επεισόδιο, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη του 38χρονου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πίσω από τη συμπλοκή βρίσκονταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν αναλάβει αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Ευόσμου.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 15 κατηγορούμενοι του νέου κυκλώματος στην Κρήτη – Το Σάββατο η απολογία των δύο λογιστών

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία – Στο νοσοκομείο τρεις εργαζόμενοι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thess-ksylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα 67χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον πρώην γαμπρό του (Video)

vorizia_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 12 κατηγορούμενοι του νέου κυκλώματος στην Κρήτη – Το Σάββατο η απολογία των δύο λογιστών

pikermi
ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη

ali khamenei iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Μεγαλειώδη» κηδεία ετοιμάζουν για τον Αλί Χαμενεΐ, τρεις μήνες μετά τον θάνατό του

trump kennedy center
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 02:39
thess-ksylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα 67χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον πρώην γαμπρό του (Video)

vorizia_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 12 κατηγορούμενοι του νέου κυκλώματος στην Κρήτη – Το Σάββατο η απολογία των δύο λογιστών

pikermi
ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη

1 / 3