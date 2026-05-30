Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη

Τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, 29/5, στο Πικέρμι, με αυτοκίνητο να παρασέρνει και να τραυματίζει 13χρονο κορίτσι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 22:30 στη λεωφόρο Μαραθώνος, στη στροφή προς Διώνη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι που τραυματίστηκε ελαφρά, διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

