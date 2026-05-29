search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 23:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 22:03

Ο «χάρτης» των ρευματοκλοπών στην Ελλάδα – Εκτεταμένο δίκτυο παρανομίας σε όλη τη χώρα

29.05.2026 22:03
reuma-new

Σταθερά ανοδική πορεία φαίνεται πως καταγράφει το φαινόμενο των ρευματοκλοπών στην Ελλάδα, το οποίο έχει λάβει πλέον χαρακτηριστικά «χιονοστιβάδας», επιβαρύνοντας σημαντικά το ηλεκτρικό σύστημα και αυξάνοντας το κόστος για τους συνεπείς καταναλωτές.

Η παράνομη δραστηριότητα εμφανίζεται οργανωμένα σε αρκετές περιπτώσεις, με ολόκληρες εγκαταστάσεις να έχουν στηθεί απευθείας από κολόνες της ΔΕΗ σε διάφορα σημεία της επικράτειας.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μία περιοχή, καθώς καταγράφεται από τη Μεσσηνία και τις Σέρρες, όπου έλαβε χώρα και το θανατηφόρο περιστατικό με το 10χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, έως την Κρήτη, την Ηλεία, τη Μακεδονία και αρκετές περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Οι τρόποι παρέμβασης περιλαμβάνουν τραβήγματα καλωδίων από τις κολόνες της ΔΕΗ για μεγάλη απόσταση ή αλλοιώσεις στους μετρητές στο σημείο σύνδεσης των καλωδίων γείωσης. Σε πολλές περιπτώσεις τα καλώδια θάβονται στο έδαφος, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου παραμένουν «γυμνά», γεγονός που δημιουργεί άμεσο και σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Στο «μικροσκόπιο» πολλές περιοχές της χώρας

Παράλληλα, ρευματοκλοπές εντοπίζονται και σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, το 2025 η Ικαρία κατέγραψε ποσοστό 41,7% διαπιστωμένων ρευματοκλοπών σε σχέση με τους ελέγχους, ακολούθησε η Μύκονος με 37,8% και η Ρόδος με 22,3%.

Οι ελεγκτικές αρχές έχουν επίσης στρέψει την προσοχή τους σε τμήματα της Αττικής, της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης, όπου καταγράφεται αυξημένη συχνότητα παραβάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Ασπρόπυργος, η Φυλή, το Ζεφύρι, τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος κ.ά..

Σε ό,τι αφορά στο νομικό πλαίσιο, για τις ρευματοκλοπές προβλέπονται ποινές φυλάκισης από 3 μήνες έως 2 χρόνια, ενώ σε περιπτώσεις μεγαλύτερης βαρύτητας οι ποινές μπορεί να είναι αυστηρότερες.

Στρατηγικός στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η μείωση του φαινομένου κατά 50% μέσα στην επόμενη τετραετία, ωστόσο μέχρι στιγμής το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά φαίνεται να επεκτείνεται.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό εκπαιδευτικού ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στα Χανιά λόγω επιβάτη που έκανε φασαρία

Μάτι: Οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται, λέει ο Σύλλογος Συγγενών για την απόφαση του ΑΠ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KAUSIMA
ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι κινδύνου για έλλειψη καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ – «Τα αποθέματα μειώνονται με ρυθμό-ρεκόρ»

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που μαχαίρωσε τον πρώην πεθερό του

MITSOTAKIS_GENIKI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Σπάνιος άνθρωπος, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον

tagaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά

britain-police
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νέες πληροφορίες για τον 46χρονο ομογενή που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν – Είχε εγκαταστήσει κρυφή κάμερα σε κάλτσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 23:24
KAUSIMA
ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι κινδύνου για έλλειψη καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ – «Τα αποθέματα μειώνονται με ρυθμό-ρεκόρ»

asthenoforo new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονο που μαχαίρωσε τον πρώην πεθερό του

MITSOTAKIS_GENIKI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Σπάνιος άνθρωπος, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον

1 / 3