Ο «χάρτης» των ρευματοκλοπών στην Ελλάδα – Εκτεταμένο δίκτυο παρανομίας σε όλη τη χώρα

Σταθερά ανοδική πορεία φαίνεται πως καταγράφει το φαινόμενο των ρευματοκλοπών στην Ελλάδα, το οποίο έχει λάβει πλέον χαρακτηριστικά «χιονοστιβάδας», επιβαρύνοντας σημαντικά το ηλεκτρικό σύστημα και αυξάνοντας το κόστος για τους συνεπείς καταναλωτές.

Η παράνομη δραστηριότητα εμφανίζεται οργανωμένα σε αρκετές περιπτώσεις, με ολόκληρες εγκαταστάσεις να έχουν στηθεί απευθείας από κολόνες της ΔΕΗ σε διάφορα σημεία της επικράτειας.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μία περιοχή, καθώς καταγράφεται από τη Μεσσηνία και τις Σέρρες, όπου έλαβε χώρα και το θανατηφόρο περιστατικό με το 10χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, έως την Κρήτη, την Ηλεία, τη Μακεδονία και αρκετές περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Οι τρόποι παρέμβασης περιλαμβάνουν τραβήγματα καλωδίων από τις κολόνες της ΔΕΗ για μεγάλη απόσταση ή αλλοιώσεις στους μετρητές στο σημείο σύνδεσης των καλωδίων γείωσης. Σε πολλές περιπτώσεις τα καλώδια θάβονται στο έδαφος, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου παραμένουν «γυμνά», γεγονός που δημιουργεί άμεσο και σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Στο «μικροσκόπιο» πολλές περιοχές της χώρας

Παράλληλα, ρευματοκλοπές εντοπίζονται και σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, το 2025 η Ικαρία κατέγραψε ποσοστό 41,7% διαπιστωμένων ρευματοκλοπών σε σχέση με τους ελέγχους, ακολούθησε η Μύκονος με 37,8% και η Ρόδος με 22,3%.

Οι ελεγκτικές αρχές έχουν επίσης στρέψει την προσοχή τους σε τμήματα της Αττικής, της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης, όπου καταγράφεται αυξημένη συχνότητα παραβάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Ασπρόπυργος, η Φυλή, το Ζεφύρι, τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος κ.ά..

Σε ό,τι αφορά στο νομικό πλαίσιο, για τις ρευματοκλοπές προβλέπονται ποινές φυλάκισης από 3 μήνες έως 2 χρόνια, ενώ σε περιπτώσεις μεγαλύτερης βαρύτητας οι ποινές μπορεί να είναι αυστηρότερες.

Στρατηγικός στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η μείωση του φαινομένου κατά 50% μέσα στην επόμενη τετραετία, ωστόσο μέχρι στιγμής το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά φαίνεται να επεκτείνεται.

