Μάτι: Οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται, λέει ο Σύλλογος Συγγενών για την απόφαση του ΑΠ

«Πού είναι η δική μας Δικαιοσύνη» διερωτάται, οκτώ χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ο Σύλλογος Συγγενών Θανάτων και Εγκαυματιών με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου που κρίνει οριστικά ενόχους τους καταδικασθέντες.



Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι το ανώτατο δικαστήριο στέλνει σε νέα δίκη τους τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά και, ταυτόχρονα, θέτει σε εκ νέου συζήτηση την έκτιση των ποινών τους. Ο Άρειος Πάγος, όπως λένε, «έκρινε ότι πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο ελάφρυνσης των ποινών τους λόγω “πρότερου σύννομου βίου”» και ρωτούν: «Τι σημαίνει, όμως, τελικά “σύννομος βίος”;».



Προσθέτουν ότι «ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται» και θέτουν το ερώτημα «μήπως ο κατακερματισμός της υπόθεσης σε πολλαπλές δίκες και η μη συμπερίληψη δεδομένων παίζουν καθοριστικό ρόλο ακόμη και σήμερα στις εξελίξεις, αφού τελικά θολώνουν τα νερά και το τοπίο γύρω από τα πραγματικά περιστατικά αλλά και τους κατηγορούμενους/καταδικασθέντες».





Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου





«Σε νέα δίκη στέλνει ο Άρειος Πάγος τους τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες για την «υπόθεση» της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.



Στην απόφαση του, ο Άρειος Πάγος, αναγνωρίζει την ενοχή των καταδικασθέντων, αναγνωρίζει τις πράξεις, τις παραλείψεις και τις ευθύνες τους για τους 102 (αναγνωρισμένους στο βούλευμα) από 120 νεκρούς και για τους 32 (βάσει βουλεύματος)από τους 57 εγκαυματίες.



Και όμως, ταυτόχρονα, θέτει σε εκ νέου συζήτηση την έκτιση των ποινών τους.



Η απόφαση αφορά τον τότε αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, τον τότε υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, που καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή.



Παρότι δεν αμφισβητείται ούτε η ενοχή τους ούτε η τέλεση των αδικημάτων, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι πρέπει να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο ελάφρυνσης των ποινών τους λόγω «πρότερου σύννομου βίου».



Τι σημαίνει, όμως, τελικά «σύννομος βίος»;



Το ότι κάποιος δεν είχε πριν καταγεγραμμένες ποινικές καταδίκες δεν αρκεί για να αποδείξει ότι έζησε σύννομα ή και έντιμα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ύψιστης ευθύνης και των οποίων οι αποφάσεις, οι παραλείψεις ή η ανεπάρκεια συνέβαλαν σε εθνική εγκληματική τραγωδία.



Ο έντιμος βίος δεν μπορεί να μετριέται μόνο από το τυπικό λευκό ποινικό μητρώο, αλλά και από το ουσιαστικό βάρος της ευθύνης απέναντι σε κάθε ανθρώπινη ζωή.



Και ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται. Οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω. Οι εγκαυματίες δεν ξαναβρίσκουν την πρότερη ζωή τους. Οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια και τον πόνο. Και η δικαίωση μας διαρκώς απομακρύνεται.



Την ίδια στιγμή, δε, εκκρεμεί και άλλη δίκη εις βάρος τους, όπως και για το σύνολο των 21 κατηγορουμένων, για επιπλέον θύματα των ίδιων αδικημάτων.



Πώς, λοιπόν, θεμελιώνεται στην πράξη ο «πρότερος σύννομος βίος»;



Και μήπως ο κατακερματισμός της υπόθεσης σε πολλαπλές δίκες και η μη συμπερίληψη δεδομένων παίζουν καθοριστικό ρόλο ακόμη και σήμερα στις εξελίξεις, αφού τελικά θολώνουν τα νερά και το τοπίο γύρω από τα πραγματικά περιστατικά αλλά και τους κατηγορούμενους/καταδικασθέντες;



Γιατί διαφορετικά, ούτε για πλημμελήματα θα δικάζονταν, ούτε ανάμεσα μας θα κυκλοφορούσαν όσοι εκθέτουν σε θανατηφόρο κίνδυνο τις ζωές μας με λευκά ποινικά μητρώα.



Τουλάχιστον, απορρίφθηκε το αίτημα του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου, του ανθρώπου από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά.



Το βασικό ερώτημα βέβαια παραμένει και αυτό ανοιχτό σαν πληγή οκτώ χρόνια μετά: Πού είναι η δική μας Δικαιοσύνη;»

Η απόφαση του Αρείου Πάγου: Οριστικά ένοχοι οι κατηγορούμενοι

Με απόφαση του Αρείου Πάγου, αμετάκλητα κρίθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018.

Δεν αναγνωρίζονται τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου

Όμως, οι αρεοπαγίτες αναίρεσαν, εν μέρει, την απόφαση του Εφετείου ως προς το σκέλος εκείνο που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου για τους Σωτήρη Τερζούδη (τέως αρχηγού της Πυροσβεστικής), Βασίλη Ματθαιόπουλο (τέως υπαρχηγού) και Ιωάννη Καπάκη (τέως γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

«Αναιρεί εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Αθηνών ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 στοιχ α΄ Ποινικού Κώδικα στον καθένα από τους τρεις πρώτους αναιρεσείοντες, Σ.Τ., Β.Μ. και Ι.Κ., αλλά και σε περίπτωση παραδοχής της ως προς τις επιβληθείσες στον καθένα απ΄ αυτούς ποινές φυλάκισης, καθώς επίσης και τις συνολικές ποινές φυλάκισης που καθορίστηκαν σε βάρος των τριών πρώτων αναιρεσειόντων, όπως και για την ορισθείσα εκ μέρους του καθενός από αυτούς εκτιτέα ποινή φυλάκισης» αναφέρει χαρακτηριστικά η υπ΄ αριθμ. 694/2026 απόφαση, που αναπέμπει την υπόθεση ως προς σκέλος του ελαφρυντικού και των ποινών στο Εφετείο για επανεκδίκαση.

Όπως είναι γνωστό, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Β´ βαθμού,μ τον Ιούνιο του 2025 είχε επιβάλλει ποινή 340 ετών, με εκτιτέα τα 5 έτη, στους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη (τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας), οδηγώντας τους στη φυλακή.

«Για τους 4 κατηγορούμενους επιβάλλεται η ποινή άνευ αναστολής, άνευ μετατροπής καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων και θα αιτιολογήσουμε στην απόφαση μας περαιτέρω» είχε πει τότε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

