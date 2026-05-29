Κατέθετε εικονικά μισθωτήρια στην ΑΑΔΕ: To modus operandi του 27χρονου απατεώνα με τα airbnb 

Τουλάχιστον 85.000 ευρώ αποκόμισε ο 27χρονος που νοίκιαζε ανύπαρκτα διαμερίσματα σε ανυποψίαστους πολίτες στην Αττική.

Η δράση του νεαρού πηγαίνει πίσω τουλάχιστον το 2024. Αρχικά έπαιρνε τα στοιχεία ανέργων που τους έταζε δουλειές. Με τα στοιχεία αυτά προχωρούσε στην μίσθωση διαμερισμάτων βραχυχρόνιας διάρκειας, τα οποία εμφάνιζε σε ενδιαφερόμενους ως δικά του. Αφού εξασφάλιζε προκαταβολές από επίδοξους ενοικιαστές, γινόταν «καπνός», ενώ ενίοτε αφαιρούσε και αντικείμενα αξίας από τα ίδια τα ακίνητα.

Είχε χτίσει την «ιστορία»

«Είχε ανεβάσει μία αγγελία σε μία εφαρμογή. Μου είπε ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει δοθεί και μου πρότεινε να δω κάποιο άλλο σπίτι. Δώσαμε τα ραντεβού, πήγα εκεί στις 3 του Δεκέμβρη, συμφωνήσαμε σε μία τιμή. Εγώ έδωσα 1.410 ευρώ. Πάω εγώ λοιπόν, βρίσκω τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με ενημερώνει κατευθείαν ακαριαία απάτη», περιέγραψε θύμα στο MEGA.

«Εμάς μας είπε ότι πριν έμενε ένα ζευγάρι που θα πάει στην Ελβετία, σε άλλους είπε ότι είναι ένα ζευγάρι που θα πάει στην Αγγλία. Αυτός ήταν ένα νεαρός περίπου στα 20 – 25, ψηλός, ευγενικός, ήξερε να τα λέει, είχε τον λόγο και όλη τη ροή, την ιστορία την είχε χτίσει πολύ καλά, σε ό,τι απορία και αν είχαμε ήξερε να απαντήσει», περιέγραψε άλλο θύμα.

Ένα διαμέρισμα πολλοί ενοικιαστές

Ο νεαρός νοίκιαζε το ίδιο διαμέρισμα σε πολλούς ενδιαφερόμενους. Για παράδειγμα, για διαμέρισμα στο Περιστέρι αποκόμισε ποσό μεγαλύτερο των 22.000 ευρώ, νοικιάζοντας το 21 διαφορετικούς ενδιαφερόμενους.

Εικονικά μισθωτήρια

Προσπαθούσε να δώσει νομιμοφάνεια στη διαδικασία, καταθέτοντας εικονικά μισθωτήρια στην ΑΑΔΕ. «Βλέποντας ότι υπάρχει κατατεθειμένο μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ, θεωρώ ότι είναι δικό του το σπίτι, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω προκαταβολή χωρίς να έχω κάποιο επίσημο έγγραφο, ότι έχει γίνει η μίσθωση. Εμένα μου είπε επειδή μένουν οι άνθρωποι θα μετακομίσω μετά τις 15, είχε κούτες. Αυτήν την στιγμή, εγώ όπως και πολλοί άλλοι, έχουμε βρεθεί με ένα συμβόλαιο στην Εφορία», αναφέρει θύμα.

Αστυνομικοί υποδύθηκαν τους υποψήφιους ενοικιαστές και έκλεισαν ραντεβού μαζί του για την επίδειξη ενός ακόμη διαμερίσματος στου Ζωγράφου. Εκεί τον περίμεναν οι χειροπέδες. «Του δώσαμε τα λεφτά των εγγυήσεων και εξαφανίστηκε. Πριν από δύο βδομάδες ενημερωθήκαμε, μας πήρε τηλέφωνο η Αστυνομία, ότι έχει συλληφθεί και είναι στον ανακριτή. Σαν ενημέρωση μας το είπε. Από άλλα άτομα τώρα που μιλάμε, έχουμε και μια ομαδική, μας είπαν ότι του ζήτησε και την απόδειξη της πληρωμής στην τράπεζα. Σ’ εμάς δεν είπε κάτι τέτοιο βέβαια».

