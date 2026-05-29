Ισόβια για τον γυναικοκτόνο των Αμπελόκηπων: «Προμελετημένο το έγκλημα, αμετανόητος ο κατηγορούμενος»

Σε ισόβια καταδικάστηκε ο 39χρονος κατηγορούμενος για τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης συζύγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρί, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλλε στον 39χρονο ποινή φυλάκισης δυο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Το δικαστήριο κήρυξε κατά πλειοψηφία (6-1) ένοχο τον 39χρονο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ένα μέλος του δικαστηρίου (ένορκος) είχε την άποψη ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Στον 39χρονο οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι -μέλη του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου -δεν του αναγνώρισαν μάλιστα κανένα από τα τέσσερα ελαφρυντικά που διαζευκτικά ζήτησε στο δικαστήριο.

Νωρίτερα, την ενοχή του 39χρονου για την άγρια δολοφονία της νεαρής γυναίκας είχε προτείνει στο δικαστήριο ο εισαγγελέας της έδρας.

Ο εισαγγελέας της έδρας, ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου χαρακτηρίζοντας τον μάλιστα αμετανόητο. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός απέρριψε τον ισχυρισμό του 39χρονου ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής, επειδή θόλωσε όταν, κατά τους ισχυρισμούς του, το θύμα του είπε πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο και πως το ένα παιδί δεν ήταν δικό του.

«Το θύμα ήταν μια ήρεμη γυναίκα που έκανε τρεις δουλειές ως καθαρίστρια. Μοναδικός σκοπός της ήταν να μεγαλώσει τα παιδιά της», είπε ο εισαγγελέας και συνέχισε: «Δεν προέκυψε από κανένα στοιχείο ότι ήθελε να εγκαταλείψει τον κατηγορούμενο και να πάρει τα παιδιά και να φύγουν».

Σε άλλο σημείο της αγόρευσής του ο εισαγγελικός λειτουργός επισήμανε: “Ο κατηγορούμενος με μεγάλη ψυχική ηρεμία τύλιξε τη σορό με 8 στρώσεις και επιμελώς την τοποθέτησε πάνω στο πατάρι, όπως και το σφυρί. Διατείνεται εδώ ότι είχε βρασμώ ψυχικής ορμής, όχι δεν είχε. Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία. Κατέστρωσε σχέδιο για να εμφανίζει ζωντανή τη σύζυγό του. Πιστεύω ότι το διάστημα που η σορός βρίσκονταν στο πατάρι σκέφτονταν τρόπους να την ξεφορτωθεί αλλά για λόγους που μόνο ο ίδιος ξέρει δεν μπόρεσε να το κάνει. Ήταν προμελετημένο. Ο κατηγορούμενος είχε στη κατοχή του το σφυρί, ήταν οικοδόμος. Το θύμα δεν μπόρεσε καθόλου να αντισταθεί ούτε καν να φωνάξει. Δεν υπήρχε κανένα πρόσωπο εκείνη τη στιγμή στο διαμέρισμα να προστρέξει σε βοήθεια της γυναίκας αυτής. Το πρώτο πλήγμα που δέχθηκε ήταν καίριο. Δεν μπόρεσε καθόλου να αντιδράσει. Η συγνώμη που ζήτησε ο κατηγορούμενος στην απολογία του είναι προσχηματική. Τον ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά του, δεν τον ενδιέφερε ποτέ η σύζυγός του. Αν τον ενδιέφερε με το πρώτο χτύπημα θα ειδοποιούσε στο ΕΚΑΒ.

Ήταν σε καθεστώς ήρεμης ψυχικής κατάστασης όταν τέλεσε την ανθρωποκτονία. Η ομολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ήταν κυνική, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια. Είχε ξεκάθαρο στόχο να σκοτώσει τη γυναίκα, η οποία ήταν μια βιοπαλαίστρια”.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος τον Νοέμβριο του 2024 είχε χτυπήσει πρώτα με σφυρί τη γυναίκα, στη συνέχεια τύλιξε καλώδιο φορτιστή στο λαιμό της και μετά έβαλε τη σορό της στο πατάρι. Επί μία εβδομάδα η σορός της γυναίκας παρέμενε εκεί και ο 39χρονος όλο αυτό το διάστημα υποδυόταν σε συγγενείς και γνωστούς ότι η σύζυγός του ζει και έχει πάει στο εξωτερικό για να εργαστεί. Τελικά, ο ίδιος έπειτα από πέντε ημέρες πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία και ομολόγησε τη δολοφονία της γυναίκας του.

«Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα… την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά» περιέγραψε στην απολογία του ενώπιον του ΜΟΔ ο 42χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της συζύγου του, το Νοέμβριο του 2024, στο διαμέρισμά τους, στους Αμπελοκήπους.

Ο γυναικοκτόνος είπε στους δικαστές ότι σκότωσε την 32χρονη μητέρα των παιδιών του, γιατί «θόλωσε» όταν εκείνη του είπε πως θα πάρει τα δύο παιδιά τους και θα τον εγκαταλείψει. Δικαιολόγησε δε, ότι έκρυψε το πτώμα της γυναίκας στο πατάρι του σπιτιού τους, γιατί «δεν ήμουν φυσιολογικός» λέγοντας πως ήταν μία λύση που σκέφτηκε μέχρι να πει τι συνέβη.

Κατά τον κατηγορούμενο, επί σειρά πολλών ετών αντιμετώπιζαν σοβαρό πρόβλημα στην σχέση τους, ενώ, όπως είπε, το θύμα διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο. Επέμεινε ωστόσο πως ο ίδιος την αγαπούσε.

Πρόεδρος: Ξέρατε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, ξέρατε και με ποιον. Σκεφτήκατε να χωρίσετε; Οι έννοιες της οικογένειας, όπως μας τα λέτε, είχαν χαθεί…

Κατηγορούμενος: Όχι. Δεν ήθελα ποτέ τα παιδιά μου να βιώσουν το χωρισμό. Της είχα πει: «Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Η αγάπη μου για εσένα δεν θα αλλάξει». Το είχα αποδεχθεί…

Για το έγκλημα, ο 42χρονος είπε ότι χτύπησε μία φορά με σφυρί την γυναίκα, η οποία έπεσε αμέσως στο έδαφος. «Μου είπε νωρίτερα ότι θα έφευγε και θα έπαιρνε τα παιδιά μαζί. Μου είπε ότι ο μικρός δεν ήταν δικό μου παιδί. Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου… Έκανα ΚΑΡΠΑ αλλά χωρίς αποτέλεσμα».

Σύνεδρος: Τι κάνατε αμέσως μετά;

Κατηγορούμενος: Πήρα μια σακούλα και την έβαλα στο κεφάλι για να μην αφήσει σημάδι, για να μην τρομάξουν τα παιδιά από το αίμα. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα… την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά.

Πρόεδρος: Δεν σκεφτήκατε να καλέσετε ασθενοφόρο, μήπως και ήταν ζωντανή;

Κατηγορούμενος: …την έβαλα στην ντουλάπα. Σηκώθηκα το πρωί, πήγα τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ήμουν καλά… προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά, να δω τι θα κάνω… Πήγα στη δουλειά και με ρωτούσαν τι έχω. Τους είπα ότι δήθεν έφυγε… το Σάββατο το πρωί έστειλα τα παιδιά στον αδελφό μου για να διαβάσουν. Σκέφτηκα να τη βάλω στο πατάρι. Σκεφτόμουν πώς να το πω σε όλους. Στα παιδιά… αυτό σκεφτόμουν…

Πρόεδρος: Γιατί να μπείτε στη διαδικασία να την ανεβάσετε στο πατάρι, αν ήταν να το πείτε; Την πήρατε, την τυλίξατε, την κουβαλήσατε, την βάλατε στο πατάρι….

Κατηγορούμενος: Δεν ήμουν φυσιολογικός. Την έβαλα πάνω στο πατάρι.

Πρόεδρος: Αφού λέτε ότι θέλατε χρόνο για το πείτε, γιατί ήταν τόσο καλά τυλιγμένο το πτώμα; Οκτώ στρώσεις σακούλες στο σώμα συν δύο στρώσεις στο κεφάλι είχατε βάλει…

Κατηγορούμενος: Δεν θυμάμαι… αν ήθελα να εξαφανιστώ, μπορούσα. Αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να το κρύψω… Όμως πού να το αφήσω το πτώμα; Στη ντουλάπα για να το ανοίξουν τα παιδιά και να τρομάξουν; Ένα μικρό διαμέρισμα ήταν…Ο κατηγορούμενος είχε ειδοποιήσει την Αστυνομία περίπου μία εβδομάδα μετά το έγκλημα. Η μητέρα της 32χρονης, που κατέθεσε στο δικαστήριο κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, είπε ότι ο συζυγοκτόνος μέχρι να καλέσει την Αστυνομία, παραπλανούσε τους οικείους της, με καθησυχαστικά μηνύματα που τους έστελνε από το κινητό της.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 100 μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης δηλώθηκαν αγρότες σε χωριό των Σερρών – Πώς στήθηκε η απάτη

Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Και οι 4 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι ευθύνονται για τον θάνατο του 19χρονου

Βόλος: Με μηνιγγίτιδα 30χρονη λεχώνα, νοσηλεύεται σε απομόνωση