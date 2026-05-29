ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 100 μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης δηλώθηκαν αγρότες σε χωριό των Σερρών – Πώς στήθηκε η απάτη

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thesspost, περισσότεροι από 100 μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης ήταν δηλωμένοι ως «νέοι αγρότες» εμφανίστηκαν σε ορεινό χωριό των Σερρών.

Για να δηλωθεί κανείς ως νέος αγρότης απαιτούνται τουλάχιστον τρεις «γκρίζες ζώνες». Μία εξ’ αυτών, είναι το «κέντρο ζωής σου». Με απλά λόγια, πού μένεις. Όπως επίσης, είναι υποχρεωτικό να γίνει πραγματική εγκατάσταση – άρα και πραγματική δραστηριότητα.

Και πριμ μετεγκατάστασης

Η εγκληματική, λοιπόν, οργάνωση που εξάρθρωσαν οι Αρχές με τις 17 συλλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τα… παράθυρα τα οποία εντόπιζαν οι επιτήδειοι. Σε ορεινό χωριό των Σερρών, ακριβώς δίπλα (!) από τη Βουλγαρία δήλωσαν ως «νέους αγρότες» περισσότερους από 100 μόνιμους κατοίκους Θεσσαλονίκης. Με κάθε δήλωση εξασφάλιζαν 41.000 ευρώ ως «πριμ εγκατάστασης», με έγκυρες πηγές του ThessPost.gr να αποκαλύπτουν ότι σημαντικό ρόλο σε αυτήν την απάτη έπαιξε ένα Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στα Βασιλικά, ο ιδιοκτήτης του οποίου οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Αυτή η ενέργεια ήταν εκείνη, που από τα έμπειρα στελέχη των ελεγκτικών αρχών χαρακτηρίστηκε ως το «μεγάλο σφάλμα», που πρόδωσε τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στο ίδιο κύκλωμα ηγετικό ρόλο διαδραμάτισαν και δύο αδέλφια, γνωστά για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη.

«Το πάρτι συνεχίζεται»

Το ThessPost.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκο Κακαβά, ο οποίος τόνισε ότι οι 17 συλλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα είναι η συνέχεια των υποθέσεων εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη, όσο και με τις υπόλοιπες επτά αντίστοιχες υποθέσεις στην ελληνική επικράτεια – έως τώρα. «Αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτά που υποστηρίζουν οι γεωτεχνικοί, δηλαδή, ότι, παρά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το πάρτι συνεχίζεται».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, σύντομα αναμένονται νέες συλλήψεις, καθώς εκτιμάται ότι οι πυρήνες κυκλωμάτων που έχουν εξαρθρωθεί έως τώρα, αποτελούν μόλις, την κορυφή του παγόβουνου.

