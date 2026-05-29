Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Φενεού, ο ξαφνικός χαμός του 37χρονου διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του στο 6Το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και έπεσε μέσα σε ρέμα κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου πήγαινε για να συναντήσει την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το korinthostv, το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εντός ρέματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Μοναξιά, υπογεννητικότητα και γηρατειά το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας – «Κατανοητά τα κείμενα» λέει η ΟΕΦΕ (PDF)

Νάουσα: Πολυέλαιος… ξεκόλλησε από το ταβάνι και έπεσε σε δικηγόρο μέσα στο Πρωτοδικείο!

Φωτιά σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης