Φωτιά σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής από την Πυροσβεστική για την κατάσβεση φωτιάς, που ξέσπασε σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο χωριό Κρουσώνας του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου.
Άμεσα στο σημείο έφτασαν με 4 οχήματα 12 πυροσβέστες, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε γειτονικά κτίσματα, καθώς η βιοτεχνία βρισκόταν εντός του οικισμού.
Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
