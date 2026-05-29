Φωτιά σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής από την Πυροσβεστική για την κατάσβεση φωτιάς, που ξέσπασε σε βιοτεχνία αρτοποιημάτων στο χωριό Κρουσώνας του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν με 4 οχήματα 12 πυροσβέστες, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε γειτονικά κτίσματα, καθώς η βιοτεχνία βρισκόταν εντός του οικισμού.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση 17χρονης από δομή στη Νέα Σμύρνη – Missing Alert από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Θεσσαλονίκη: Ξέχασαν 17χρονη ΑμεΑ μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες

Ξεκίνησε η έξοδος των Αθηναίων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν γεμάτα φεύγουν τα πλοία