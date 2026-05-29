ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:13
29.05.2026 09:55

Εξαφάνιση 17χρονης από δομή στη Νέα Σμύρνη – Missing Alert από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση μίας ανήλικης κοπέλας από δομή στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της 17χρονης καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, στις 4/5/2026 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Αθήνας, η Κίρα Π., 17 ετών, ουκρανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα, 28/5/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Κίρα Π. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανοκόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

