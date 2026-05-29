ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:14
Ξεκίνησε η έξοδος των Αθηναίων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Σχεδόν γεμάτα φεύγουν τα πλοία

Οι πρώτοι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησαν ήδη να εγκαταλείπουν την Αθήνα, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά στους δρόμους.

Παρά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις που ξεκίνησαν σήμερα, η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%.

Ενδεικτικά, στην πύλη Ε7 μέχρι τις 07:30 ήταν προγραμματισμένες τρεις αναχωρήσεις πλοίων προς τις Κυκλάδες.

Συνολικά, μέχρι τις 09:30 έχουν προγραμματιστεί επτά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού και υπαλλήλους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, η επιβατική κίνηση κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα.

Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομείς που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι και δεν έχουν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρα άδειας.

Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμη δώδεκα δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.

Σύμμαχος ο καλός καιρός

Οι εκδρομείς του τριημέρου (4ήμερο για άλλους, λίγους τυχερούς) πραγματοποιείται με σύμμαχο τον καλό καιρό, σε αντίθεση με το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που στη χώρα επικρατούσε κακοκαιρία.

Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας ίσως και τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

