Εντοπισμός 36 μεταναστών μέσα σε λέμβο νότια της Γαύδου

Ιδιαίτερα αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν καθημερινά σε επιχειρήσεις περισυλλογής ανθρώπων στα ανοιχτά του νησιού.

Στο λιμάνι της Γαύδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο με σημαία Ολλανδίας, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή των 36 μεταναστών και στη μεταφορά τους στο λιμάνι της Γαύδου.

Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γαύδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβους.

Οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συνδρομή πλωτών και εναέριων μέσων του Λιμενικού, καθώς και μονάδων της δύναμης της Frontex.

