ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:11
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός 36 μεταναστών μέσα σε λέμβο νότια της Γαύδου

φωτογραφία αρχείου

Ιδιαίτερα αυξημένες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν καθημερινά σε επιχειρήσεις περισυλλογής ανθρώπων στα ανοιχτά του νησιού.

Στο λιμάνι της Γαύδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο εντοπισμός της λέμβου πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο με σημαία Ολλανδίας, ενώ η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στη συνέχεια πλωτό σκάφος του Λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή των 36 μεταναστών και στη μεταφορά τους στο λιμάνι της Γαύδου.

Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γαύδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβους.

Οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συνδρομή πλωτών και εναέριων μέσων του Λιμενικού, καθώς και μονάδων της δύναμης της Frontex.

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ

Η «γκρίζα αγορά» των influencers στα social media: Προωθούν επικίνδυνα πεπτίδια για αδυνάτισμα, αύξηση μυών

Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος που ζούμε» (Video)

Η Δυναμική του «Θερμικού Θόλου» στη Δυτική Ευρώπη: Ανάλυση ενός Ιστορικού Ανοιξιάτικου Καύσωνα (photos)

Πανελλαδικές: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους υποψηφίους – «Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία»

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

