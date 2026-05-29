Πούτιν για συντριβή drone στη Ρουμανία: Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια

Απορρίπτει ο Βλαντιμίρ Πούτιν τους ισχυρισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ότι το drone που συνετρίβη στη Ρουμανία πέφτοντας σε δεκαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, είναι ρωσικό υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό πιθανότατα προκλήθηκε από ένα ουκρανικό drone.

«Μόλις άκουσα για αυτό», υποστήριξε προσθέτοντας πως «άκουσα πως κάποιο drone πέταξε στη Ρουμανία, δεν ξέρω από πού προέρχεται».

«Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση ενός drone μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια», είπε ο Ρώσος πρόεδρος ενώ υπενθύμισε πως ουκρανικά drones έχουν πετάξει στην Πολωνία και χώρες της Βαλτικής προηγουμένως.

«Η πρώτη αντίδραση στην ΕΕ είναι να δείξουν τη Ρωσία για οποιοδήποτε ρωσικό drone και μετά αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει αυτό», είπε.

«Οι δηλώσεις Ευρωπαίων πολιτικών ότι προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία είναι ανοησίες».

«Εάν η Ρωσία λάβει αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τη συντριβή του drone στη Ρουμανία, θα διεξάγει αντικειμενική έρευνα», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς στις 9 Μαΐου είπε ότι όλα οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, ο Πούτιν απάντησε «Δεν το είπα αυτό ελαφρά τη καρδία, αλλά βασιζόμενος σε μια σύνθετη ανάλυση της κατάστασης στο πεδίο της μάχης. Δεν θα αναφέρω κανένα χρονοδιάγραμμα».

