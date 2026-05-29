Αντίδραση Ρουμανίας για το ρωσικό drone: «Θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση» – Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και ΕΕ (videos)

Έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας συγκάλεσε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, για την πτώση του ρωσικού drone σε δεκαώροφο πολυκατοικία, στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Από την πτώση του drone, τα ξημερώματα της Παρασκευής 29/5, δεν υπήρξαν θύματα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και περίπου 70 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το κτίριο, στο οποίο προκλήθηκε φωτιά.

«Η πρωτοφανής φύση αυτού του συμβάντος απαιτεί μια αποφασιστική, συντονισμένη και αναλογική απάντηση σε εθνικό, συμμαχικό και διεθνές επίπεδο. Δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι η πλήρης ευθύνη για το περιστατικό ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία», τόνισε ο Ρουμάνος Πρόεδρος.

Μετά την πτώση του drone στη δεκαώροφο πολυκατοικία, η Ρουμανία κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Βουκουρέστι, ενώ ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ίλιε Μπολόζαν είπε ότι η χώρα θα υπογράψει εντός ωρών σύμβαση που θα της παράσχει συστήματα anti-drone με βάση το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ.

Ο Ίλιε Μπολόζαν χαρακτήρισε τη συντριβή του ρωσικού drone σε πολυκατοικία «νέα παραβίαση του εναέριου χώρου» της χώρας, επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητες αντίδρασης της ρουμανικής αεράμυνας περιορίστηκαν από το διαθέσιμο επίπεδο εξοπλισμού.

«Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και συνιστά νέα παραβίαση του εναέριου χώρου, η οποία προκλήθηκε από τη συνεχιζόμενη ανεύθυνη και αδικαιολόγητη πολεμική δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο πόλεμος αυτός συνεχίζει να επηρεάζει την ασφάλεια της Ρουμανίας και των χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις ενέργειες και απαιτώ από τη Ρωσία να τις σταματήσει άμεσα», δήλωσε.

🔴 A Russian Shahed drone attacked a residential building in the city of Galați in Romania. Two people were injured.#russia #romania #putiniña pic.twitter.com/8zUbCdpNvt — The Digital Prophet (@MRcpn7) May 29, 2026

«Η Ρουμανία θα λάβει όλα τα απαραίτητα διπλωματικά μέσα ως απάντηση σε αυτή τη σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του εναερίου χώρου της», έγραψε στο Χ η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Οάνα Τσόγιου. «Η Ρουμανία έχει ενημερώσει τους συμμάχους και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για τις συνθήκες και έχει ζητήσει μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά συστημάτων anti drone στη Ρουμανία», έγραψε.

Η υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τη «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» από πλευράς της Ρωσίας.

«Το συμβάν αυτό αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε η Οάνα Τσόγιου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι δυο καταδιωκτικά F-16 και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά), και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων». Πάντως, όπως εκτίμησε ο Ρουμάνος ταξίαρχος Γκεόργκε Μαξίμ, το αμερικανικό σύστημα anti-drone Merops είναι λειτουργικό στη Ρουμανία, αλλά θα ήταν πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί σε πόλη.

Ενισχύει τις… γραμμές άμυνας το ΝΑΤΟ

Μετά το συμβάν, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει όλες τις άμυνές του εναντίον κάθε απειλής, περιλαμβανομένων⁠ drones.

«Καταδικάζουμε την ανευθυνότητα της Ρωσίας και το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει τις άμυνές μας ενάντια σε όλες τις απειλές, περιλαμβανομένων drones», ανέφερε εκπρόσωπος της Συμμαχίας σε ανάρτησή του στο Χ.

Η Άλισον Χαρτ πρόσθεσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

A Russian drone has entered Romanian airspace and crashed into a residential building. The drone flew directly into an apartment in the city of Galați. A major fire broke out. Several people were injured in the explosion.

— K13News (@K13News) May 29, 2026

Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε περιοχή του συμμαχικού εδάφους, καταδικάζοντας την «ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας». Ο Ρούτε σημείωσε ότι η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει αμάχους και υποδομές πολιτικής χρήσης.

Προειδοποίησε ότι η νύχτα της 28ης προς την 29η Μαΐου απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο παράνομος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας δεν σταματά στα σύνορα. «Το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να βελτιώνει την ετοιμότητά του για την αποτροπή οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η Συμμαχία θα συνεχίσει επίσης να υποστηρίζει την Ουκρανία στην άμυνά της ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα» σχολίασε μεταξύ άλλων.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία ξεπέρασε ξανά τα όρια

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία «ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια».

«Στεκόμαστε απολύτως αλληλέγγυοι απέναντι στη Ρουμανία και στον λαό της. Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλειά μας και την αποτροπή, ειδικά στο ανατολικό μας σύνορο, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία», έγραψε στο Χ. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ατιμωρητί, εκτίμησε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας.

Ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ είπε ότι το περιστατικό αυτό δείχνει πως η Ρωσία συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ενώ ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας μετά το συμβάν.

«Η Ρωσία όχι μόνο επιτέθηκε στην Ουκρανία, αλλά απείλησε και την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Ρωσικό drone συνετρίβη στη Ρουμανία ξανά χθες το βράδυ συνιστώντας απειλή μέσω της παρεμβολής του. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι στη Ρουμανία εδρεύουν γαλλικά στρατεύματα στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής επιχείρησης, κυρίως για να δείξουμε την υποστήριξή μας προς την εθνική κυριαρχία των εταίρων μας στην Ευρώπη», είπε στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RMC.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει απειλή ανεξάρτητα από τις συνθήκες σχετικά με το περιστατικό με το drone και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το Βουκουρέστι. «Ανεξάρτητα από το αν ήταν σκόπιμο ή αποτέλεσμα ανικανότητας, η Ρωσία παραμένει επικίνδυνη και θα πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντί της», είπε.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου καταδίκασε το συμβάν χαρακτηρίζοντάς το «σοβαρό» και τονίζοντας τον κίνδυνο που συνιστά η Ρωσία «για όλους». «Καταδικάζω απερίφραστα τα ρωσικά drones που χτυπούν Ρουμάνους στα σπίτια τους. Αυτό είναι σοβαρό. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Ρουμανία και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες στο Γκαλάτσι. Η Ρωσία αποτελεί κίνδυνο για όλους και πρέπει να σταματήσει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

