Mango: Βίντεο από παλαιότερη πτώση του Ισάκ Άντικ επιστρατεύει η υπεράσπιση του γιου του

Στην κατάσταση της υγείας του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, στηρίζεται η υπερασπιστική γραμμή του Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος ερευνάται από τις ισπανικές Αρχές για τον θάνατο του πατέρα του έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα βουνά κοντά στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με ιατρικά έγγραφα που επικαλείται η πλευρά του 45χρονου, ο ιδρυτής της Mango έπασχε από οστεοαρθρίτιδα και αντιμετώπιζε προβλήματα και στα δύο του γόνατα, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, επηρέαζε την ικανότητά του να αντιδράσει σε περίπτωση πτώσης.

Με βάση αυτό το στοιχείο, η υπεράσπιση επιχειρεί να εξηγήσει γιατί δεν εντοπίστηκαν τραύματα στις παλάμες του Ισάκ Άντικ, όπως αναφέρει η El País.

Το περιστατικό λίγους μήνες πριν τον θάνατο του επιχειρηματία

Στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας της, η υπεράσπιση επικαλείται συμβάν που είχε καταγραφεί στις 20 Φεβρουαρίου 2024, περίπου δέκα μήνες πριν από τον θάνατο του επιχειρηματία. Εκείνη την ημέρα, ο Ισάκ Άντικ είχε σκοντάψει στην είσοδο των εγκαταστάσεων της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Mutua Universal στη Βαρκελώνη, όπου είχε μεταβεί για γεύμα μαζί με άλλους επιχειρηματίες.

Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, που δημοσιοποίησε η La Vanguardia, καταγράφει τον ιδρυτή της Mango να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει χωρίς να καταφέρει να στηριχθεί πλήρως με τα χέρια του. Η επέμβαση εργαζόμενου του χώρου απέτρεψε, σύμφωνα με το βίντεο, σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόναθαν Άντικ είχε αφεθεί ελεύθερος πριν από περίπου δέκα ημέρες, αφού κατέβαλε εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, έπειτα από πολύωρη κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του τον Δεκέμβριο του 2024.

