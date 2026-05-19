Θάνατος του ιδρυτή της Mango: Το κινητό τηλέφωνο «πρόδωσε» τον γιο του

Η Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά τη σύλληψη του γιου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ. Ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος το 2024 σκοτώθηκε όταν έπεσε από γκρεμό ενώ έκανε πεζοπορία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, ο γιος του επιχειρηματία υποστήριζε την αθωότητά του, ενώ η αρχική εκτίμηση για το περιστατικό ως δυστύχημα γρήγορα άρχισε να αμφισβητείται και να εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Ο Τζόναθαν Άντικ ήταν μαζί με τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου του 2024, όταν εκείνος έπεσε από γκρεμό στα όρη Μονσεράτ, κατά τη διάρκεια εκδρομής.

Οι αστυνομικές Αρχές από την πρώτη στιγμή εντόπισαν ασάφειες στην υπόθεση της πτώσης, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες και οδήγησε σε περαιτέρω έρευνες.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη σε οικογένεια Εβραίων με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, είχε αρχικά καταγραφεί ως θύμα δυστυχήματος, ωστόσο η υπόθεση δεν έκλεισε, καθώς ο 45χρονος γιος του θεωρήθηκε ύποπτος.

Είχε επισκεφθεί τον τόπο της τραγωδίας λίγες ημέρες πριν το τραγικό συμβάν

Κομβικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε το κινητό τηλέφωνο του γιου, το οποίο είχε κατασχεθεί από την αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Μέσα από αυτό, προέκυψε ότι λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία, ο Τζόναθαν Άντικ είχε επισκεφθεί το ίδιο σημείο, κάτι που ο ίδιος απέδωσε σε προετοιμασία της εκδρομής.

Τα δύο κινητά τηλέφωνα -του θύματος, που έχει επίσης κατασχεθεί, αλλά και του κατηγορούμενου-, χρησιμοποιούνται από τις Αρχές σαν «μαύρο κουτί», καθώς αποτυπώνουν μετακινήσεις και στοιχεία που βοηθούν στη χαρτογράφηση των γεγονότων.

Παράλληλα, από τις έρευνες προέκυψε ότι υπήρχαν συγκρούσεις μεταξύ πατέρα και γιου στο παρελθόν, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Ισάκ Αντίκ το 2014 να παραδώσει στον Τζόναθαν τη διοίκηση της εταιρείας, αξίας 4,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η κίνηση αυτή αποδείχθηκε πρόωρη, καθώς οι οικονομικές απώλειες που ακολούθησαν ανάγκασαν τον Ισάκ να επανέλθει στον έλεγχο.

Μετά τον θάνατο του επιχειρηματία, οι οικογενειακές σχέσεις φέρεται να επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο, με το κλίμα να οξύνεται αισθητά.

Σημειώνεται ότι ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατ. ευρώ.

