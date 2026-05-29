WSJ: Ο μυστικός ρόλος των ΗΑΕ στον πόλεμο με δεκάδες επιθέσεις στο Ιράν και η ρήξη με τη Σαουδική Αραβία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν δεκάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν ξεκινώντας από τις πρώτες ημέρες του πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός, ανέφεραν στη Wall Street Journal άτομα που γνωρίζουν το θέμα, μια βαθύτερη εμπλοκή από ό,τι ήταν γνωστό προηγουμένως στην αεροπορική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η έκταση των επιθέσεων αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της αυξανόμενης προθυμίας της χώρας να προστατεύσει αυτά που θεωρεί στρατηγικά της συμφέροντα, διαφοροποιώντας την από ορισμένους από τους γείτονές της στην περιοχή του Κόλπου, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση απέναντι στην απειλή από το Ιράν.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Περιλάμβαναν στόχους στα νησιά Κεσμ και Αμπού Μούσα στο Στενό του Ορμούζ, στο Μπαντάρ Αμπάς, στο διυλιστήριο πετρελαίου στο νησί Λαβάν στον Περσικό Κόλπο και στο πετροχημικό συγκρότημα Ασαλούγιεχ.

Μερικές από αυτές τις επιθέσεις στόχευαν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις σε απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΑΕ, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα. Η επιδρομή στην Ασαλούγιεχ, που πραγματοποιήθηκε με το Ισραήλ, προκάλεσε σημαντική διεθνή αντίδραση και οδήγησε τις ΗΠΑ να ζητήσουν από το Ισραήλ να σταματήσει να χτυπά ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι χώρες του Κόλπου δήλωσαν πριν από τον πόλεμο ότι δεν θα επέτρεπαν τη χρήση του εναέριου χώρου ή των βάσεων τους για επιθέσεις. Ωστόσο, ορισμένες άλλαξαν πορεία μετά την έναρξη του πολέμου και το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών υποδομών και αεροδρομίων στον Κόλπο, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το οικονομικό και πολιτικό κόστος της σύγκρουσης.

Τα ΗΑΕ υπέστησαν το κύριο βάρος αυτών των επιθέσεων, καθώς το Ιράν τα στόχευσε με περισσότερους από 2.800 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολύ περισσότερους από ό,τι εκτόξευσε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ.

Η κλίμακα της μαχητικής αντίδρασης των ΗΑΕ επιδείνωσε τις διαιρέσεις εντός του Κόλπου. Στις αρχές Απριλίου, η Σαουδική Αραβία παραπονέθηκε στις ΗΠΑ ότι οι επιθέσεις των ΗΑΕ αύξαναν τον κίνδυνο οι περιφερειακές ενεργειακές εγκαταστάσεις να δεχθούν πυρά από το Ιράν, κάτι που θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και να ταράξει τις παγκόσμιες αγορές, ανέφεραν ορισμένοι από τους ανθρώπους. Οι Σαουδάραβες ήθελαν οι ΗΠΑ να πιέσουν τα ΗΑΕ να σταματήσουν τις επιθέσεις αντιποίνων και να ενταχθούν στις διπλωματικές προσπάθειες των χωρών της περιοχής, ανέφεραν.

«Τα ΗΑΕ θεωρούν το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τις επιπτώσεις τους», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του κράτους του Κόλπου. Η Σαουδική Αραβία και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αντιμετωπίσει λιγότερα και λιγότερο καταστροφικά πλήγματα από το Ιράν, έχει καταδικάσει δημόσια τις επιθέσεις στον Κόλπο, αλλά έχει υιοθετήσει μια λιγότερο αντιπαραθετική προσέγγιση και έχει εργαστεί για την επίλυση της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, απογοητεύτηκε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, νωρίτερα στον πόλεμο, αφού αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συντονισμένες στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν, δήλωσαν αξιωματούχοι του Κόλπου.

Αυτές οι απογοητεύσεις επιδείνωσαν το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των δύο δυνάμεων του Κόλπου, οι οποίες ήδη ανταγωνίζονταν για επιρροή στην Ερυθρά Θάλασσα σε αντίθετες πλευρές συγκρούσεων στο Σουδάν και την Υεμένη. Τα ΗΑΕ αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ τον Απρίλιο, αφήνοντας την ομάδα υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και δεσμευόμενη να εντείνει τους δεσμούς ασφαλείας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Εκτός από τα πλήγματα, τα ΗΑΕ υποστήριξε σχέδια ψηφίσματος στα Ηνωμένα Έθνη που ενέκρινε τη χρήση βίας, εάν ήταν απαραίτητο, για να σπάσει τον ασφυκτικό κλοιό του Ιράν στη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό του Στενού του Ορμούζ.

Τα ΗΑΕ ενήργησαν επίσης κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ιράν, κλείνοντας σχολεία και κλαμπ στο Ντουμπάι που συνδέονταν με την Τεχεράνη και αρνούμενα βίζες και δικαιώματα διέλευσης σε Ιρανούς πολίτες. Οι κινήσεις αυτές περιόρισαν την οικονομική ζωτική γραμμή που τα Εμιράτα παρείχαν εδώ και καιρό στο Ιράν εν μέσω αυστηρών κυρώσεων από τη Δύση.

Το Ιράν έχει απαντήσει κατηγορώντας επανειλημμένα τα ΗΑΕ ότι συμμετείχαν στην εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Τα Εμιράτα έχουν από καιρό έντονη επιθυμία για ρίσκο στην εξωτερική πολιτική και προθυμία να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Τα τελευταία χρόνια έχουν στείλει όπλα σε πολιτοφυλακές στο Σουδάν και τη Λιβύη και μισθοφόρους στην Υεμένη σε μια σειρά επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην υπερκέραση των περιφερειακών αντιπάλων.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν η χώρα έχει την ικανότητα να αποτρέψει έναν πολύ μεγαλύτερο εχθρό όπως το Ιράν. Οι επιθέσεις της ήταν σε μεγάλο βαθμό συμβολικές σε σύγκριση με τις περισσότερες από 20.000 επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η επιθετική στάση των ΗΑΕ κινδυνεύει να τα καταστήσει μεγαλύτερο στόχο σε αυτό που θα μπορούσε να είναι μια παρατεταμένη περίοδος αμφιλεγόμενων σχέσεων με το Ιράν. Νωρίτερα τον Μάιο, το Ιράν επιτέθηκε σε ένα σημαντικό λιμάνι πετρελαίου των ΗΑΕ στο εμιράτο της Φουτζάιρα, αφού το Ναυτικό των ΗΠΑ ξεκίνησε μια επιχείρηση για να σπάσει τον έλεγχο του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ. Πιο πρόσφατα, ένα drone που εκτοξεύτηκε από το Ιράκ, έδρα ισχυρών φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών που έχουν δραστηριοποιηθεί στον πόλεμο, χτύπησε κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΑΕ.

Τα ΗΑΕ έχουν υιοθετήσει πρόσφατα μια πιο ευνοϊκή στάση, πιέζοντας για διπλωματικές λύσεις σε μια σύγκρουση που έχει θέσει σε κίνδυνο τις τεράστιες ενεργειακές εγκαταστάσεις της, ανέφεραν ορισμένοι από τους ανθρώπους. Ο πρόεδρος των Εμιράτων ήταν μεταξύ των περιφερειακών ηγετών που ενθάρρυναν τον Πρόεδρο Τραμπ να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν σε τηλεφωνική κλήση νωρίτερα τον Μάιο.

Ο πόλεμος έχει εμβαθύνει τη συμμαχία μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενθαρρύνθηκαν από τη συμπεριφορά των ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου και βλέπουν τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών ως μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία.

Το Ισραήλ έστειλε πυροβολαρχίες Iron Dome και ισραηλινά στρατεύματα για να υπερασπιστούν τα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου, με πολλές δεκάδες στρατιώτες να εξακολουθούν να σταθμεύουν σε ένα στρατιωτικό συγκρότημα στο έθνος του Κόλπου, ανέφερε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Μια σειρά από κορυφαίους Ισραηλινούς αξιωματούχους -συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας Μοσάντ, του επικεφαλής της Shin Bet και του αρχηγού του Ισραηλινού επιτελείου- επισκέφθηκαν κρυφά τα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου για να συντονιστούν για το Ιράν.

