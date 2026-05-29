Καναδός πουλούσε στο διαδίκτυο κιτ αυτοκτονίας, εμπλέκεται σε δεκάδες υποθέσεις

Ένοχος σε 14 κατηγορίες συνέργειας ή υποκίνησης σε αυτοκτονία δήλωσε 40χρονος Καναδός που κατηγορείται πως πούλησε «κιτ αυτοκτονίας» στο διαδίκτυο σε διάφορες χώρες.

«Δηλώνω ένοχος» δήλωσε ο Κένεθ Λόου, ενώ στεκόταν όρθιος ενώπιον του δικαστηρίου. Οι κατηγορίες σε βάρος του σχετίζονται με 14 κατοίκους του Οντάριο, ηλικίας 16 έως 36 ετών, οι οποίοι αυτοκτόνησαν. Η ποινή του θα καθοριστεί σε μια επόμενη ακροαματική διαδικασία, πιθανόν τον Σεπτέμβριο.

Ο πρώην μάγειρας, ηλικίας 60 ετών, είχε στείλει τουλάχιστον 1.200 δέματα σε διευθύνσεις σε περισσότερες από 40 χώρες, τα οποία περιείχαν μεταξύ άλλων νιτρώδες νάτριο, μια νόμιμη ουσία που μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο όταν ληφθεί πάνω από συγκεκριμένη δόση. Ο κατηγορούμενος διαχειρίστηκε επίσης πολλά διαδικτυακά φόρουμ στα οποία παρείχε συμβουλές για να αυτοκτονήσει κανείς σε νέους που βρίσκονταν σε απόγνωση. Σύμφωνα με έρευνα του CBC News φέρεται να συνδέεται με τουλάχιστον 147 θανάτους σε όλο τον κόσμο.

Οι κατηγορίες για φόνο αποσύρθηκαν από τους Καναδούς εισαγγελείς τον Απρίλιο, προκαλώντας την αγανάκτηση των οικογενειών των θυμάτων.

Η Κιμ Πρόσερ, ο γιος της οποίας Άστιν αυτοκτόνησε τον Μάρτιο του 2023, περιέγραψε τον απίστευτο πόνο που ένιωσε από τον θάνατο του γιου της, ο οποίος σημειώθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τη σύλληψη του Κένεθ Λόου.

Αναγνωρίζοντας την οργή άλλων οικογενειών για το γεγονός ότι ο Λόου δεν δικάζεται για φόνο, η Κιμ Πρόσερ είπε πως δεν συμμερίζεται αυτό το συναίσθημα. «Το να είμαι εδώ στο δικαστήριο σήμερα και να κάθομαι εδώ… είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου σε αυτή τη διαδικασία ίασης», δήλωσε η Κιμ Πρόσερ.

Ο Τόμας, ο γιος του Ντέιβιντ Πάρφετ, ήταν 22 ετών όταν αυτοκτόνησε το 2021 με δηλητήριο, που του είχε παράσχει ο Κένεθ Λόου. Με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου περίπου 100 αυτοκτονίες συνδέθηκαν με φόρουμ, ο Τόμας δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 14 καναδικών υποθέσεων.

«Για εμένα, πρόκειται για φόνο»

Ο πατέρας του Τόμας τάσσεται υπέρ της επιβολής μιας αυστηρότερης νομοθεσίας σε βάρος αυτών των διαδικτυακών φόρουμ. «Εάν ο Κένεθ Λόου δεν είχε δώσει λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο ο γιος μου αυτοκτόνησε, ο Τόμας θα ήταν πιθανόν ακόμη ζωντανός. Επομένως, για εμένα, είναι ένας φόνος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ντέιβιντ Πάρφετ.

«Πρόκειται για μια δολοφονία, έναν κατά συρροή δολοφόνο. Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουν ως δολοφόνο», είπε στο καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο CTV από την πλευρά του ο Λεονάρντο Μπεντόγια, η 18χρονη κόρη του οποίου Τζεσένια Μπεντόγια Λόπεζ, πέθανε το 2022 με τη βοήθεια που φέρεται να της παρείχε ο Κένεθ Λόου.

O Ρόμπερτ Κάρι, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Dalhousie, δήλωσε στο AFP ότι οι εισαγγελείς που επιδιώκουν να ασκήσουν δίωξη κατά του Λόου για φόνο αντιμετώπισαν ένα νομικό «παραθυράκι».

Σύμφωνα με την καναδική νομοθεσία, δεν είναι σαφώς καθορισμένο εάν «η δολοφονία είναι ξεχωριστό έγκλημα από την υποκίνηση σε αυτοκτονία ή εάν η ίδια συμπεριφορά μπορεί να συνιστά και τις δύο αξιόποινες πράξεις», εξήγησε. Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου του Καναδά, οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν αποφανθεί επί του σημείου αυτού, «αρνήθηκαν να διευκρινίσουν» το ζήτημα, πρόσθεσε ο καθηγητής.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Κένεθ Λόοου αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 10 έως 20 ετών στον Καναδά.

Διαβάστε επίσης

WSJ: Ο μυστικός ρόλος των ΗΑΕ στον πόλεμο με δεκάδες επιθέσεις στο Ιράν και η ρήξη με τη Σαουδική Αραβία

Mango: Βίντεο από παλαιότερη πτώση του Ισάκ Άντικ επιστρατεύει η υπεράσπιση του γιου του

Μεταξύ του τραύματος και της εκβαρβάρωσης: Οι πόλεμοι του Νετανιάχου εντείνουν τη βία και τα προβλήματα ψυχικής υγείας στην ισραηλινή κοινωνία