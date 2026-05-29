Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στα Χανιά λόγω επιβάτη που έκανε φασαρία

Aναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση που απογειώθηκε από τη Γλασκόβη και κατευθυνόταν προς την Ουγκάντα, με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο των Χανίων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η αναγκαστική προσγείωση έγινε εξαιτίας ενός απείθαρχου επιβάτη, ο οποίος έκανε φασαρία την ώρα της πτήσης και δεν άκουγε τις υποδείξεις του πληρώματος.

Όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» η αστυνομία τον συνέλαβε, παρότι εκείνος συνέχισε να αντιστέκεται σθεναρά.

Μετά την περιπέτεια, το αεροπλάνο συνέχισε κανονικά την πτήση του.

