Αυστρία: Αεροπλάνο χτυπά αλεξίπτωτο πλαγιάς και του κόβει τα σκοινιά, σώα η χειρίστρια – Σοκαριστικό βίντεο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στην πόλη Zell am See της Αυστρίας, όταν αλεξίπτωτο πλαγιάς συγκρούστηκε στον αέρα με αεροσκάφος τύπου Cessna 172.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 44χρονη χειρίστρια του αλεξίπτωτου πλαγιάς είχε απογειωθεί από τη Schmittenhöhe με κατεύθυνση προς το Piesendorf.

Περί τις 13:15 τοπική ώρα, πάνω από την περιοχή της Pinzgauer Hütte, το αλεξίπτωτο συγκρούστηκε με το μονοκινητήριο αεροσκάφος που πιλοτάριζε ένας 28χρονος άνδρας.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

Μετά τη σύγκρουση, η γυναίκα κατάφερε να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο ασφαλείας και να προσγειωθεί με ασφάλεια λίγη ώρα αργότερα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

«Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το γράφω αυτό και ότι, εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες δεν συνέβη απολύτως τίποτα», έγραψε η 44χρονη στο Instagram της

😱 Una parapentista austríaca sobrevivió a la colisión con una avioneta Cessna 172 que dañó gravemente su planeador y la obligó a realizar un descenso de emergencia. Las imágenes del episodio se viralizaron en redes sociales.



📍 El hecho ocurrió en la localidad de Piesendorf, en… pic.twitter.com/GNoIwabXs6 — LM Neuquén (@LMNeuquen) May 25, 2026

Ο πιλότος του Cessna 172, το οποίο πετούσε από την κοιλάδα Glemm προς το Zell am See, διατήρησε τον έλεγχο του αεροσκάφους και πραγματοποίησε ασφαλή προσγείωση στο αεροδρόμιο του Zell am See.

