Αυστρία: Αεροπλάνο χτυπά αλεξίπτωτο πλαγιάς και του κόβει τα σκοινιά, σώα η χειρίστρια – Σοκαριστικό βίντεο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στην πόλη Zell am See της Αυστρίας, όταν αλεξίπτωτο πλαγιάς συγκρούστηκε στον αέρα με αεροσκάφος τύπου Cessna 172.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 44χρονη χειρίστρια του αλεξίπτωτου πλαγιάς είχε απογειωθεί από τη Schmittenhöhe με κατεύθυνση προς το Piesendorf.
Περί τις 13:15 τοπική ώρα, πάνω από την περιοχή της Pinzgauer Hütte, το αλεξίπτωτο συγκρούστηκε με το μονοκινητήριο αεροσκάφος που πιλοτάριζε ένας 28χρονος άνδρας.
Μετά τη σύγκρουση, η γυναίκα κατάφερε να ενεργοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο ασφαλείας και να προσγειωθεί με ασφάλεια λίγη ώρα αργότερα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.
«Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το γράφω αυτό και ότι, εκτός από μερικούς άσχημους μώλωπες δεν συνέβη απολύτως τίποτα», έγραψε η 44χρονη στο Instagram της
Ο πιλότος του Cessna 172, το οποίο πετούσε από την κοιλάδα Glemm προς το Zell am See, διατήρησε τον έλεγχο του αεροσκάφους και πραγματοποίησε ασφαλή προσγείωση στο αεροδρόμιο του Zell am See.
