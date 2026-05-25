Ιαπωνία: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μέσα σε εμπορικό κέντρο, τουλάχιστον 20 τραυματίες

Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε εκεί μια ουσία, ανακοίνωσαν σήμερα η αστυνομία και η πυροσβεστική.
Ο Γιουσούκε Κόιντε εκπρόσωπος της αστυνομίας της ιαπωνικής πρωτεύουσας δήλωσε στο AFP ότι ένας άνδρας ψέκασε μια ουσία κοντά σε έναν αυτόματο πωλητή στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής πρόσθεσε ότι υπήρξαν αναφορές για μια «οσμή» και «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν».
Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, αποκλείστηκαν από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
Οι πεζοί, κυρίως τουρίστες, περνούσαν από το πεζοδρόμιο στην άλλη πλευρά του δρόμου.
Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και διασώστες που φορούσαν προστατευτικές στολές συνόδευαν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι τα θύματα έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
