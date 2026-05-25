Ιαπωνία: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μέσα σε εμπορικό κέντρο, τουλάχιστον 20 τραυματίες

Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε εκεί μια ουσία, ανακοίνωσαν σήμερα η αστυνομία και η πυροσβεστική.

Ο Γιουσούκε Κόιντε εκπρόσωπος της αστυνομίας της ιαπωνικής πρωτεύουσας δήλωσε στο AFP ότι ένας άνδρας ψέκασε μια ουσία κοντά σε έναν αυτόματο πωλητή στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής πρόσθεσε ότι υπήρξαν αναφορές για μια «οσμή» και «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Around 20 injured after man sprays substance in Tokyo mallhttps://t.co/EkOs8L8sHR — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 25, 2026

Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, αποκλείστηκαν από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Οι πεζοί, κυρίως τουρίστες, περνούσαν από το πεζοδρόμιο στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Breaking News 🚨



Tokyo, Ginza



Poisonous odor reported at "GINZA SIX" in Ginza, Tokyo



More than 20 people have reported feeling unwell



Information suggests that two foreign men sprayed something. pic.twitter.com/1c08keaL2o — ちゃんほた🌸 (@hotahotasa45082) May 25, 2026

Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και διασώστες που φορούσαν προστατευτικές στολές συνόδευαν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.

Tokyo authorities are investigating a mysterious odor at a luxury mall in the city's Ginza shopping district that has left more than a dozen people complaining of feeling unwell. https://t.co/2abKtOHDLi May 25, 2026

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι τα θύματα έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Διαβάστε επίσης:

Ανατροπή φορτηγού με σιδηροδοκούς στο Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 15 νεκροί

Κονγκό: Περισσότερα από 900 τα κρούσματα του Έμπολα – Συναγερμός στο Π.Ο.Υ.

Ρούμπιο: Η όποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται