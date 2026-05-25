search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 09:38

Ιαπωνία: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μέσα σε εμπορικό κέντρο, τουλάχιστον 20 τραυματίες

25.05.2026 09:38
japan_p;olice2
αρχείου AP

Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε εκεί μια ουσία, ανακοίνωσαν σήμερα η αστυνομία και η πυροσβεστική.

Ο Γιουσούκε Κόιντε εκπρόσωπος της αστυνομίας της ιαπωνικής πρωτεύουσας δήλωσε στο AFP ότι ένας άνδρας ψέκασε μια ουσία κοντά σε έναν αυτόματο πωλητή στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής πρόσθεσε ότι υπήρξαν αναφορές για μια «οσμή» και «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Οι δρόμοι γύρω από το εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα όπου υπάρχουν πολλά καταστήματα από πολυτελείς μάρκες, αποκλείστηκαν από οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Οι πεζοί, κυρίως τουρίστες, περνούσαν από το πεζοδρόμιο στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο άτομα να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και διασώστες που φορούσαν προστατευτικές στολές συνόδευαν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK μετέδωσε ότι τα θύματα έχουν ελαφρά τραύματα, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Διαβάστε επίσης:

Ανατροπή φορτηγού με σιδηροδοκούς στο Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 15 νεκροί

Κονγκό: Περισσότερα από 900 τα κρούσματα του Έμπολα – Συναγερμός στο Π.Ο.Υ.

Ρούμπιο: Η όποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitso2 new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: «Οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο»

baywatch
MEDIA

«Baywatch»: Πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών μέσα από το νέο teaser για το reboot της σειράς (videos)

kontra_panagiotopoulos_new
MEDIA

Kontra Channel: Τέλος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το δελτίο του σταθμού

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Συνομιλίες με «αγκάθια» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – Για «πλαίσιο», αλλά όχι ακόμα συμφωνία μιλά η Τεχεράνη

julia_roberts2505
ΣΙΝΕΜΑ

«Home Economics»: Η Julia Roberts στο νέο κινηματογραφικό στοίχημα της Sony

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

karystianoy zwi androulakis famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Ντέρμπι για 3 η δεύτερη θέση, το στοίχημα του Ανδρουλάκη, η απειλή Καρυστιανού, η Κωνσταντοπούλου σε μεταίχμιο, η αμφισβήτηση σε Φάμελλο  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:37
mitso2 new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: «Οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο»

baywatch
MEDIA

«Baywatch»: Πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών μέσα από το νέο teaser για το reboot της σειράς (videos)

kontra_panagiotopoulos_new
MEDIA

Kontra Channel: Τέλος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το δελτίο του σταθμού

1 / 3