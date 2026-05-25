Μητσοτάκης για δημογραφικό: «Ετοιμάζουμε πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙΙ”» (video)

Το δημογραφικό αποτελεί διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τη χώρα μας, με άμεσες κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Next is Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο «Δημογραφικό 2026», στο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής.

Στα πάνελ του συνεδρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και στελέχη της αγοράς, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026» την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη εδώ:

«Η κατάρρευση των γεννήσεων είναι παγκόσμιο πρόβλημα και συνδέεται σε έναν βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες αλλά πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση όπως η Νότια Κορέα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

«Εμείς επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο για την Οικογένεια και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες.

«Επιστρέφουμε το πλεόνασμα της οικογένειας»

Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος να το επιστρέψουμε σε οικογένειες με παιδιά και θα είναι 150 ευρώ ανά τέκνο ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχουμε ήδη εξαγγείλει ή εφαρμόσει».

Λέγοντας ότι τίποτα από όσα έχουν γίνει δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε αναφερόμενος στο πρόβλημα της στέγης:

«Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή της αύξησής του έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι.

Η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Τα προγράμματα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Ι και ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ έδωσε την δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα.

Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες και για ακόμα ένα πρόγραμμα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Για την αγορά εργασίας ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η υποχρέωση που έχουμε είναι να διευρύνουμε το πρόγραμμα επιδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα».

«Πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί στα κίνητρα ώστε να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα. Μόνο μέσα από την αύξηση της προσφοράς θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να ισορροπήσει σε ένα πιο ικανοποιητικό σημείο», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη περισσότερες από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη στέγη, με στόχο τη στήριξη των νέων, των οικογενειών και της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

