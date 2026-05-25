Μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά ανοίγει η κυβέρνηση – Πώς απαντά το Μαξίμου στο σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος

Όσο πληθαίνουν τα σενάρια για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά τόσο εντείνεται και η αγωνία στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείχνει ότι δεν φοβάται τον πρώην πρωθυπουργό, γαλάζια στελέχη αναγνωρίζουν ότι εάν ο κ. Σαμαράς εμφανιστεί στην πολιτική ζωή τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο για την ΝΔ.

Προκειμένου μάλιστα να αντιμετωπιστούν οι διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει περιοδείες σε όλη την Ελλάδα με στόχο να βρεθεί κοντά στους πολίτες και στους ψηφοφόρους που σήμερα εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι από την πολιτική της κυβέρνησης.

Τα βασικά θέματα που θα έχει στην ατζέντα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι η ακρίβεια, τα εθνικά θέματα και στα μεγάλα αστικά κέντρα το στεγαστικό το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα την νέα γενιά. Με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας η ΝΔ δεν έχει κανένα περιθώριο να χάσει ένα ποσοστό γύρω στο 3-5% που λένε όσοι συνομιλούν με δημοσκόπους, ότι μπορεί να πάρει ο Αντώνης Σαμαράς.

Γι αυτό άλλωστε πριν από μερικές μέρες οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού επιχείρησαν να κάνουν ένα ακόμα άνοιγμα προς την πλευρά Σαμαρά χωρίς ωστόσο να υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. Τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς στην συζήτηση για τις υποκλοπές την περασμένη Παρασκευή επιβεβαίωσαν άλλωστε τα σενάρια που μιλούν για δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ οι πληροφορίες τον θέλουν να έχει ήδη ετοιμάσει τα ψηφοδέλτια του κόμματος του.

Εκφραστής της δεξιάς

Στελέχη του κυβερνώντος κόμματος λένε μάλιστα ότι με την τακτική που ακολουθεί ο πρώην πρωθυπουργός αποδομείται το επιτελικό κράτος, ενώ ο παραδοσιακός δεξιός ψηφοφόρος βρίσκει στο πρόσωπο του τον απόλυτο εκφραστή. «Εξευτελίζει τους θεσμούς και αυτή την έρμη Νέα Δημοκρατία», είπε ο Αντώνης Σαμαράς στην συζήτηση για τις υποκλοπές, τονίζοντας ότι η μέρα αυτή «θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης».

Το Μέγαρο Μαξίμου αντιμετώπισε αυτή την επίθεση διαρρέοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ξένο σώμα για την ΝΔ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει εμμονή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μάλιστα, κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά για «προσωπική ατζέντα». Είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός» και υποστήριξε ότι «τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα, είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο».

Επιτέθηκε ακόμα στον πρώην πρωθυπουργό κατηγορώντας τον για «ρητορική ακροδεξιών κομμάτων», λέγοντας ότι «είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο». Αλλά «όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα, το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων, μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια».

Όταν ρωτήθηκε ωστόσο εάν «είναι ακροδεξιά η ρητορική του κ. Σαμαρά», απάντησε ότι «εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός συνέβαλε τα μέγιστα, ούτως ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια». Στην πραγματικότητα με τον τρόπο αυτό ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης επιχείρησε να δείξει ότι ακόμα και μετά τα όσα έχει πει ο Αντώνης Σαμαρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό με σεβασμό . Και αυτό γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αντιληφθεί ότι κάθε φορά που επιτίθεται στον πρώην πρωθυπουργό ένα κομμάτι της ΝΔ αντιδρά έντονα.

