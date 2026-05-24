Βασάλος για Iron Maiden: «Κάτι γέροι που προσπαθούσαν να μας βάλουν στο mood» – «Πόσο καιρό θα ζουν ακόμη;» (Video)

Στη συναυλία των Iron Maiden βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 23/5 ο Κωνσταντίνος Βασάλος και το πρωί της Κυριακής, μοιράστηκε ό,τι έζησε, στον «αέρα» του Χαμογέλα και πάλι.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος ήταν ιδιαίτερα καυστικός και στάθηκε στις ηλικίες των μελών του συγκροτήματος, χαρακτηρίζοντάς τους ως «γεροπιασμένους κυρίους».

«Ωραία ήταν, ήταν λίγο γεροπιασμένοι κύριοι που προσπαθούσαν να μας βάλουν λίγο στο Mood. Εντάξει κι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να μεταφέρουν την ενέργειά τους,δεν τα κατάφεραν πολύ η αλήθεια είναι, αλλά είπα από μέσα μου “πόσο καιρό θα ζουν ακόμη;”. Εννοώ, πότε θα ξανακάνουν συναυλία στην Ελλάδα; Ποτέ. Ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, ήταν μια καλή συναυλία, αλλά δεν ήταν και η καλύτερη που έχω δει στη ζωή μου», είπε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

