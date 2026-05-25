ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 09:20
25.05.2026 07:48

Ρούμπιο: Η όποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τόνισε σήμερα ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

