ΗΠΑ και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί: Αισιοδοξία Τραμπ, δυσπιστία από την Τεχεράνη και νέα εμπόδια στη συμφωνία

Σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ αισιοδοξίας και αμοιβαίας καχυποψίας κινούνται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία, αλλά ταυτόχρονα να ανταλλάσσουν μηνύματα που δείχνουν ότι τα δυσκολότερα ίσως δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί.

Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες αποτυπώνει ένα γνώριμο μοτίβο στις αμερικανοϊρανικές σχέσεις: δημόσιες δηλώσεις περί προόδου από την Ουάσινγκτον και ταυτόχρονα αυξανόμενη δυσπιστία από την Τεχεράνη, η οποία θεωρεί ότι κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη δώσει τις εγγυήσεις που ζητά.

Η αισιοδοξία Τραμπ και τα πρώτα σύννεφα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα προόδου, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες έχουν διανύσει μεγάλο μέρος της διαδρομής προς μια συμφωνία. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν άργησε να αμφισβητηθεί.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αλλά και το Al Jazeera μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει σε δεσμεύσεις που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχία της συμφωνίας. Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκονται δύο ζητήματα με έντονο πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα: η αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό και οι όροι που θα διέπουν την ευρύτερη εκεχειρία στον Λίβανο.

BREAKING: Qatari PM and Saudi foreign minister discuss Pakistani-led mediation efforts between Washington and Tehran



🔴 LIVE updates: https://t.co/13qiVbjHFe pic.twitter.com/f40GrRZsDK — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 24, 2026

Η ιρανική ηγεσία εκτιμά ότι η Ουάσινγκτον μεταβάλλει τη στάση της σε θέματα που θεωρούνταν ήδη συμφωνημένα, δημιουργώντας νέα εμπόδια στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων.

Προειδοποιήσεις για ακόμη και πλήρες ναυάγιο

Ακόμη πιο σκληρή είναι η εικόνα που μεταδίδεται από κύκλους κοντά στο ιρανικό κατεστημένο. Το πρακτορείο Tasnim υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να μπλοκάρουν βασικούς όρους του υπό διαμόρφωση πλαισίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο κατάρρευσης των συνομιλιών δεν έχει απομακρυνθεί. Οι πληροφορίες αυτές αντανακλούν την έντονη συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό του ιρανικού πολιτικού συστήματος, όπου συνυπάρχουν όσοι επιδιώκουν μια συμφωνία που θα ανακουφίσει την οικονομία από τις κυρώσεις και όσοι θεωρούν ότι η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αποσπάσει στρατηγικά ανταλλάγματα χωρίς να προσφέρει ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Qatar, Kuwait Discuss Iran Mediation Efforts in Phone Call



Qatar’s Prime Minister and Foreign Minister held a phone conversation with his Kuwaiti counterpart to discuss Pakistan’s mediation efforts between Washington and Iran to strengthen regional security and stability. May 24, 2026

Η αμερικανική πλευρά χαμηλώνει τον πήχη

Παρά τις αισιόδοξες δημόσιες αναφορές του Αμερικανού προέδρου, ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται πιο προσεκτικός στις εκτιμήσεις του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η διαδικασία απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή της και θεωρούν πως απαιτούνται αρκετές ημέρες ή και περισσότερο προκειμένου να εξασφαλιστεί η τελική έγκριση από την ανώτατη πολιτική και θρησκευτική ηγεσία του Ιράν.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν αποτελεί ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη διαπραγμάτευση που περιλαμβάνει τεχνικές, στρατηγικές και γεωπολιτικές παραμέτρους.

President Trump says critics are attacking an Iran deal that “isn’t even fully negotiated yet.”



In a lengthy statement, Trump defended ongoing talks while sharply criticizing the Obama administration’s nuclear agreement with Tehran, claiming it handed Iran “massive amounts of… pic.twitter.com/97xDmfSQhe May 24, 2026

Το Ορμούζ παραμένει το μεγάλο αγκάθι

Ιδιαίτερη βαρύτητα εξακολουθεί να έχει το Στενό του Ορμούζ, το σημαντικότερο ίσως γεωστρατηγικό σημείο της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς.

Η Ουάσινγκτον επιμένει ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και η άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από το Ιράν. Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι μόνο αφού διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από το Ορμούζ μπορούν να ξεκινήσουν οι «πολύ σοβαρές συζητήσεις» για το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και τις εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να υπάρξει συνολική και οριστική συμφωνία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να χαλαρώσει την πίεση πριν λάβει σαφείς δεσμεύσεις.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία που επιδιώκει θα είναι σαφώς καλύτερη από εκείνη της εποχής Ομπάμα, ενώ τόνισε ότι δεν έχει ζητήσει από τους διαπραγματευτές του να επισπεύσουν τη διαδικασία, εκτιμώντας ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των αμερικανικών θέσεων.

⚡️BREAKING: An Iranian official states that the Strait of Hormuz will not be reopened until the US makes financial concessions to Iran



The official says, “Reopening the strait, which only benefits the US economy, is not even an option we are considering” pic.twitter.com/u0hCYRjpoS — Iran Observer (@IranObserver0) May 24, 2026

Η «κόκκινη γραμμή» της Τεχεράνης

Το Ιράν, από την πλευρά του, επιδιώκει να εμφανιστεί διαλλακτικό χωρίς να δίνει την εικόνα υποχώρησης.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου και είναι διατεθειμένη να παράσχει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις προς τη διεθνή κοινότητα. Ταυτόχρονα, όμως, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ιρανική αντιπροσωπεία δεν πρόκειται να αποδεχθεί όρους που, κατά την εκτίμησή της, θίγουν την κυριαρχία ή το κύρος της χώρας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτυπώνει τη βασική στρατηγική της Τεχεράνης: επιδίωξη άρσης της πίεσης και των κυρώσεων, αλλά χωρίς να εμφανιστεί ότι υποχωρεί υπό αμερικανικό εξαναγκασμό.

Διαβάστε επίσης:

«Καίγεται» από τον καύσωνα η Βρετανία: Σε παραλίες και σε πάρκα ο κόσμος για να δροσιστεί (Photos-Video)

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: «Τρομοκράτης που διέπραξε ειδεχθή εγκλήματα»

Τραμπ: «Αν συνάψω συμφωνία με το Ιράν θα είναι «καλή και σωστή» – Καλύτερη από εκείνη του Ομπάμα»