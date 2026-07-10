Αντιπροσωπεία από το Κατάρ στο Ιράν ενώ συνεχίζεται η κλιμάκωση των εχθροπραξιών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, έφτασε σήμερα στο Ιράν για συνομιλίες, μετέδωσε ιρανικό μέσο ενημέρωσης, καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των άλλων με μια επίθεση σε ένα καταριανό πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στα Στενά του Ορμούζ.

«Ο κύριος στόχος της επίσκεψης θα είναι η προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου του Κατάρ ως μεσολαβητή μετά τα γεγονότα της Τρίτης», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, αφού η Ντόχα κατηγόρησε το Ιράν ότι επιτέθηκε στο πλοίο μεταφοράς LNG.

Οι διαπραγματευτές του Κατάρ στη συνάντησή τους με αξιωματούχους στο Ιράν θα επιδιώξουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων και θα συζητήσουν για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε στο Reuters μια πηγή με γνώση της κατάστασης.

Την ώρα της είδησης που μετέδωσε το Tasnim, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά είπε ότι η εκεχειρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο «τελείωσε» πλέον οριστικά.

Η καθημερινή κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ φάνηκε να επιβραδύνεται σήμερα, μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών και τις επιθέσεις σε διερχόμενα πλοία.

Διαβάστε επίσης:

Οχτώ άτομα κατηγορούνται για την ενορχήστρωση επίθεσης με drones και ελεύθερους σκοπευτές σε εκδήλωση του UFC στον Λευκό Οίκο

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει το Ισραήλ να εμπλακεί στις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν

H Καλαβρία αρνείται να διώξει τους Κουβανούς γιατρούς που σώζουν ζωές καθημερινά – Η πιο φτωχή περιοχή της Ιταλίας και η πίεση των ΗΠΑ