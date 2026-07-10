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10.07.2026 16:57

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει το Ισραήλ να εμπλακεί στις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν

10.07.2026 16:57
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Μετά από μια έντονη κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που απείλησε να ακυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν στο CNN ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει το Ισραήλ να εμπλακεί στις μάχες λόγω ανησυχιών για απώλεια ελέγχου της σύγκρουσης.

«(Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου θα ήθελε πραγματικά να συμμετάσχει στις αμερικανικές επιθέσεις», δήλωσε μία από τις πηγές, «αλλά οι ΗΠΑ δεν θέλουν το Ισραήλ να εμπλακεί αυτή τη στιγμή».

Την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ήταν έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν για άλλη μια φορά, ακόμη και αν έπρεπε να το κάνουν μόνες τους.

«Οι IDF βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή και είναι προετοιμασμένες να ξαναρχίσουν την εκστρατεία, να ανακτήσουν την αεροπορική υπεροχή και να πραγματοποιήσουν μια ανεξάρτητη ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν για την εξάλειψη των απειλών – ακόμη και για τρίτη φορά», δήλωσε ο Ίσραελ Κατζ στην τελετή για τους νεότερους πιλότους των IDF. «Αν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη».

Παρ ‘όλα αυτά, μία από τις πηγές ανέφερε ότι η επικρατούσα ισραηλινή εκτίμηση είναι ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί την επιστροφή σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας και ότι το περισσότερο που μπορεί να είναι διατεθειμένος να κάνει είναι να επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

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