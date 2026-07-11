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11.07.2026 20:17

Η παρουσία Ξανθόπουλου στην Κ.Ε. των μελών και η συμβολή του στην επαναφορά Πολάκη στην Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ

11.07.2026 20:17
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Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η σημερινή παρουσία του Θεόφιλου Ξανθόπουλου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία των μελών και στελεχών όπως οι Πολάκης, Παππάς, Δούρου, Μπουλέκος.

Ο μετριοπαθής βουλευτής Δράμας  δείχνει να ενδιαφέρεται για την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της Κουμουνδούρου και της (με τα μέχρι πρότινος δεδομένου) μειοψηφίας ή αντιπολίτευσης για να μπορέσει να πάει το κόμμα παρακάτω.

Ήταν αυτός που στην αρχή της συνεδρίασης πρότεινε, παρά την απαρτία, να υπάρξει αναβολή της συνεδρίασης ώστε αυτή να γίνει το ερχόμενο Σάββατο σύμφωνα και με την εισήγηση που υπάρχει από την αναπληρώτρια Γραμματέα, για να υπάρχει αποκλιμάκωση της έντασης. Στη συνέχεια εισηγήθηκε την πρόταση των 3 σημείων (που στη συνέχεια έγιναν 4).

Μάλιστα, κορυφαίο στέλεχος της πλευράς αυτής χαρακτήριζε «ήττα» της πλειοψηφίας, την παρουσία Ξανθόπουλου στη σημερινή διαδικασία.

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Ο βουλευτής Δράμας, ο οποίος μετά την παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, έχει την ιδιότητα του «προεδρεύοντως» της Κ.Ο. και φαίνεται να έχει ήδη κινήσει τα νήματα ώστε να εξευρεθεί θεσμικός τρόπος επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, χωρίς ευτράπελα και διαδικασίες που θα ευτέλιζαν την εικόνα του οργάνου.

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