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11.07.2026 15:38

Ο Ράμμος, οι συλληφθέντες της Marfin, το τεκμήριο της αθωότητας και ο Ρωμανός

11.07.2026 15:38
rammos

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Σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, για τους συλληφθέντες της Marfin, ζητά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χρήστος Ράμμος, 16 χρόνια μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση.

«Αυτό το συνελήφθησαν οι “δράστες” της Marfin είναι ωμότατη και εξόφθαλμη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και ένα ακόμη δείγμα του πόσο ανθρωποφαγική ζούγκλα έχει γίνει η κοινωνία μας. Δεν είναι κάποιος ένοχος, πριν τον δικάσει ένα δικαστήριο και αποφανθεί ότι είναι, μόνο και μόνο επειδή τον συνέλαβε η Αστυνομία και τον αποκαλεί δράστη, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η όλη υπόθεση έχει συμβεί πριν από 16 χρόνια», αναφέρει ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ.

»Καλά θα κάνουν, λοιπόν, όσοι βιάζονται να πανηγυρίσουν και να δοξολογήσουν την Αστυνομία (που έκανε το καθήκον της- αν το έκανε- με καθυστέρηση 16 ετών) καθώς και τα ΜΜΕ και κυρίως τα κρατικά να τους αποκαλούν τουλάχιστον “οι φερόμενοι ως δράστες”», προσθέτει.

«Αλλιώς», προειδοποιεί, «συμμετέχουν όλοι στο λιντσάρισμα και στον κανιβαλισμό ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι ήταν αθώοι, όπως έχει πάρα πολλές φορές συμβεί κατά το παρελθόν σε άλλες υποθέσεις , που η Αστυνομία έχει ενοχοποιήσει ανθρώπους που τελικά τα δικαστήρια αθώωσαν (βλ. ενδεικτικά περίπτωση Ρωμανού). Στο μεταξύ, όμως, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει την προσωπική τους ελευθερία και έχουν διαπομπευθεί ανεπανόρθωτα για την υπόλοιπη ζωή τους».

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