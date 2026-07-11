Τηλεθέαση: Στα ύψη η ΕΡΤ2 λόγω του Μουντιάλ

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Κολλημένοι στην ΕΡΤ2 φαίνεται ότι είναι οι τηλεθεατές, σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ, όπως έγινε και το βράδυ της Παρασκευης 10/7, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο απογείωσε τη δημόσια τηλεόραση, σημειώνοντας 34,7% στο δυναμικό κοινό και 32,5% στο σύνολο.

Από εκεί και πέρα, το Σόι σου σε επανάληψη έκανε 16,6% και 19,5% αντίστοιχα, ενώ το Ευτυχισμένοι μαζί έμεινε στο 10,7% στο νεανικό κοινό και στο 9,1% στο σύνολο.

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