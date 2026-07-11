Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Συλλήψεις με άρωμα εκλογών

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μείωση – ανάσα στα καύσιμα

ΕΣΤΙΑ: Εκλογικό παιχνίδι με την τρομοκρατία

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προς νέο διπολισμό

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με ΑΙ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Οι εξελίξεις «φωνάζουν»: Πιο ισχυρό ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής!

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Οι S-400 στον Κόλπο τα F-35 στην Τουρκία

ΚONTRA: Το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Εφιάλτης Σαμαρά χτυπά την πόρτα της ΝΔ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μέτρα για όλους στο πακέτο της ΔΕΘ

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