Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Συλλήψεις με άρωμα εκλογών
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μείωση – ανάσα στα καύσιμα
ΕΣΤΙΑ: Εκλογικό παιχνίδι με την τρομοκρατία
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προς νέο διπολισμό
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με ΑΙ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Οι εξελίξεις «φωνάζουν»: Πιο ισχυρό ΚΚΕ στον δρόμο της ανατροπής!
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Οι S-400 στον Κόλπο τα F-35 στην Τουρκία
ΚONTRA: Το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Εφιάλτης Σαμαρά χτυπά την πόρτα της ΝΔ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μέτρα για όλους στο πακέτο της ΔΕΘ
Διαβάστε επίσης:
Τι τηλεθέαση έκανε το «Σόι Σου» στο φινάλε
Κοινωνία Ώρα Mega: Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές – «31 Αυγούστου εδώ θα είμαστε!»
ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής» Λάμπρος Τσουκνίδας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.