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10.07.2026 10:41

Κοινωνία Ώρα Mega: Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές – «31 Αυγούστου εδώ θα είμαστε!»

10.07.2026 10:41
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Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη αποχαιρέτησαν σήμερα Παρασκευή (10.07.2026) τους τηλεθεατές, ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι και έδωσαν ραντεβού για τον Σεπτέμβριο.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ευχαριστήσαν όλους όσους εργάστηκαν για να βγει στον αέρα η εκπομπή και τη φετινή σεζόν μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ενώ έδωσαν τέλος στις φήμες των τελευταίων ημερών που τους ήθελαν να χωρίζουν επαγγελματικά από την επόμενη χρονιά.

Οι δύο παρουσιαστές ευχήθηκαν μέσα από τη συχνότητα του Mega «καλό καλοκαίρι» και ευχαρίστησαν «για τη στήριξη, για αυτή την πρωινή παρέα που έχουμε κάθε φορά. Θέλουμε να δώσουμε ένα μεγάλο ραντεβού τον Σεπτέμβριο», ανέφερε στο κλείσιμο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Τον Σεπτέμβριο εδώ θα είμαστε, να χαμογελάτε ό,τι και να συμβαίνει. Και μην ακούτε… μαζί θα είμαστε», είπε με νόημα από την πλευρά της η Ανθή Βούλγαρη.

«31 Αυγούστου 05:45 εδώ θα είμαστε, δίνουμε ραντεβού!», τόνισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
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