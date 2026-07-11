Τα παιδιά τίμησαν έναν μεγάλο συνθέτη…

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Μπράβο στο Μουσικό Σχολείο Άμφισσας Ελένη Καραΐνδρου που άνοιξε πριν από λίγες μέρες, για τρίτη χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» με ένα αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Η συνεργασία, ο διάλογος, η ανταλλαγή ιδεών και η εξωστρέφεια αποκτούν φέτος νέα διάσταση μέσα από τη σύμπραξη με το Λαϊκό Σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας.

Η διαχρονικότητα των έργων του Θάνου Μικρούτσικου, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από την αδιάλειπτη επεξεργασία των στίχων και των συναισθημάτων, αποτελεί έναν οδηγό τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές, για μια εκπαίδευση γεμάτη φως και ουσία.

Η ορχήστρα. Η προσπάθεια των μαθητών και των καθηγητών των σχολείων είναι μια καθημερινή αναμέτρηση με τον χρόνο. Το ρολόι, που είναι η Μουσική, μετρά ασταμάτητα, σε σταθερό χρόνο, χωρίς οίκτο, αλλά με πολύ συναίσθημα και αγάπη.

Η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής Anima Mea αποτελείται από μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου. Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της πραγματοποίησε πολλές σημαντικές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» 2024 στη Χάρμαινα και το 2025 στο Θέατρο Φρύνιχος, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, στο Μεγάλο Καφενείο Άμφισσας, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και στην Έκθεση Καινοτομίας Patras IQ. Σκοπός της ορχήστρας είναι η καλλιτεχνική, πολιτιστική αλλά και κοινωνική εκπαίδευση των μαθητών, ενώ παράλληλα αποτελεί βήμα έκφρασης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Ορχήστρα ανανεώθηκε από μαθητές σε ποσοστό 60%, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους μαθητές να συμμετέχουν και να απολαμβάνουν τη μαγεία της ορχηστρικής σκέψης και της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Συντελεστές. Φιλική συμμετοχή: Κώστας Θωμαΐδης.

Διεύθυνση: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος.

Ενορχηστρώσεις: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Καρύγιαννης (Μικρές Νοθείες).

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Θωμάς Πάλλας.

Διδασκαλία χορωδίας: Ασπασία Παπαδημητρίου, Εβίτα Γκιώνη.

Συμμετέχουν οι καθηγητές: Αθανάσιος Μητσάτσικας (κλαρινέτο), Σπυρίδων Κριάρης (σαξόφωνο), Ιωάννης Χαλκιαδάκης (μπουζούκι). Σόλο κιθάρα: Παντελής Νούλας.

Το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ», με καλλιτεχνικό διευθυντή τον συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα του Δικτύου Δελφών και αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού.

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