Alpha Bank: Φωνητικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αναβαθμίζει την εξυπηρέτηση πελατών σε τηλεφωνικό κέντρο και ψηφιακά κανάλια

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Στην αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της προχωρά η Alpha Bank, επεκτείνοντας τη συνεργασία της με την ElevenLabs, εταιρεία που δραστηριοποιείται στις εφαρμογές συνθετικής φωνής (AI Voice). Η νέα υπηρεσία θα εφαρμοστεί αρχικά στο τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας και σταδιακά θα επεκταθεί στα υπόλοιπα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας.

Με τη συγκεκριμένη λύση, οι πελάτες θα μπορούν να διατυπώνουν το αίτημά τους με φυσικό λόγο, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθούν πολυεπίπεδα τηλεφωνικά μενού ή προκαθορισμένες επιλογές. Το σύστημα θα αναγνωρίζει το περιεχόμενο της συνομιλίας και θα δρομολογεί τον χρήστη στον κατάλληλο σύμβουλο, περιορίζοντας τον χρόνο που απαιτείται μέχρι την εξυπηρέτηση.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή στην ελληνική τραπεζική αγορά που αξιοποιεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα την τεχνολογία της ElevenLabs για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της τράπεζας για ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στις καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Η νέα υπηρεσία βασίζεται στην πλατφόρμα ElevenAgents της ElevenLabs και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες Barphone και SmartRep. Οι δύο πλευρές δημιούργησαν μια εξατομικευμένη ψηφιακή φωνή, προσαρμοσμένη στην ταυτότητα της Alpha Bank, η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους εξειδικευμένους συμβούλους της τράπεζας και όχι ως υποκατάστατό τους.

Στην πρώτη φάση υλοποίησης, ο φωνητικός βοηθός θα εξυπηρετεί τους πελάτες που επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο, υποστηρίζοντας συνομιλίες στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στη συνέχεια η εφαρμογή θα επεκταθεί και στα ψηφιακά κανάλια της τράπεζας, επιτρέποντας φωνητική αλληλεπίδραση και μέσω του chatbot που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες e-banking και mobile banking.

Η κατανόηση της συνομιλίας θα βασίζεται στην τεχνολογία της Moveo.ai, ενώ η ElevenLabs θα παρέχει την τεχνολογία συνθετικής φωνής, ώστε η επικοινωνία να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο μια φυσική συνομιλία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε ότι η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που συνδυάζει τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό και συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρείες, με στόχο τη δημιουργία υπηρεσιών που προσφέρουν ταχύτερη και πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στους πελάτες.

Από την πλευρά της ElevenLabs, ο συνιδρυτής της εταιρείας Mati Staniszewski χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, σημειώνοντας ότι η λύση σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της Alpha Bank.

Η νέα εφαρμογή αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της Alpha Bank, η οποία τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά σε τεχνολογικές υποδομές, συνεργασίες με εταιρείες fintech και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών τόσο στα φυσικά όσο και στα ψηφιακά σημεία εξυπηρέτησης.

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