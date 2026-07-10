ΕΤΑΔ, LAMDA και Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου συμφώνησαν για τη μακροχρόνια παρουσία του στη Μαρίνα

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Σε συμφωνία που διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ) στη Μαρίνα Φλοίσβου κατέληξαν η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η LAMDA Flisvos Marina και ο ιστορικός ναυταθλητικός σύλλογος, βάζοντας τέλος σε εκκρεμότητες που παρέμεναν ανοιχτές τα τελευταία χρόνια.

Η συνεργασία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Επενδύοντας στη Θάλασσα, Ενισχύοντας την Κοινωνία», όπου οι τρεις πλευρές ανέδειξαν τη σημασία της συνύπαρξης της αναπτυξιακής αξιοποίησης της μαρίνας με τη διατήρηση της ναυταθλητικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Μαρίνας Φλοίσβου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη μακροχρόνια παρουσία του ΝΟΠΦ στις εγκαταστάσεις όπου δραστηριοποιείται επί δεκαετίες, διατηρώντας τη σύνδεσή του με τον ελληνικό ναυταθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των τριών φορέων υπογράμμισαν ότι οι επενδύσεις στις σύγχρονες μαρίνες μπορούν να συνδυαστούν με δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, ενισχύοντας παράλληλα τον αθλητισμό, την τοπική οικονομία και την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, χαρακτήρισε τη συνεργασία παράδειγμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας μέσα από συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επισημαίνοντας ότι κοινός στόχος είναι η υλοποίηση επενδύσεων που δημιουργούν αναπτυξιακή προοπτική και κοινωνική προστιθέμενη αξία.

Από την πλευρά της LAMDA Flisvos Marina, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments, Σταύρος Κατσικάδης, ανέφερε ότι στόχος είναι η Μαρίνα Φλοίσβου να εξελιχθεί σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, συνδυάζοντας τις επενδύσεις με τον σεβασμό στην ιστορία της περιοχής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη του ναυταθλητισμού.

Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, Τάσος Βατίστας, σημείωσε ότι η εξασφάλιση σύγχρονων εγκαταστάσεων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου και τη συμμετοχή περισσότερων παιδιών και νέων στον ναυταθλητισμό.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, καθώς και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου Αλέξανδρος Κορόμηλος, εκπροσωπώντας τον δήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση με τους πρωταθλητές ιστιοπλοΐας του ΝΟΠΦ, Μάριο Σταθά, Ελένη Τριάντου και Ελένη Αλχανάτη, οι οποίοι μίλησαν για την πορεία τους στον αθλητισμό και τη σημασία που έχει για την προετοιμασία τους η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρουσίας του Ομίλου στη Μαρίνα Φλοίσβου.

Με τη συμφωνία αυτή, οι τρεις πλευρές επιδιώκουν να συνδυάσουν την αναπτυξιακή αξιοποίηση μιας εμβληματικής μαρίνας με τη διατήρηση της ιστορικής παρουσίας ενός από τους σημαντικότερους ναυταθλητικούς συλλόγους της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επένδυσης με την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό.

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