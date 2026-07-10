Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη με δύο σοβαρά τραυματίες

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Δύο άτομα ηλικίας 17 και 37 ετών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκη, μετά από αιματηρό επεισόδιο.

Τα δύο άτομα συνεπλάκησαν μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κατάστημα και άρχισαν να χτυπάει ο ένας τον άλλον με γυάλινα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να φέρουν σοβαρά τραύματα.

Αμφότεροι νοσηλεύονται φρουρούμενοι, ενώ κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 17χρονος μάλιστα, φέρεται να μην έχει άδεια παραμονής στη χώρα.

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