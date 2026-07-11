700.000 συνταξιούχοι εκτός του επιδόματος των 300 ευρώ 

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Η κυβέρνηση, με περίσσιο επικοινωνιακό θράσος, διαφημίζει τις τελευταίες ημέρες την «αύξηση» της οικονομικής ενίσχυσης για το τέλος του 2026 από τα 250 στα 300 ευρώ. Παρουσιάζουν τα ψίχουλα αυτά ως «κοινωνική πολιτική» και πράξη ευσπλαχνίας. Η αλήθεια, όμως, βρίσκεται κρυμμένη στα ψιλά γράμματα της νομοθεσίας, εκεί όπου έχει στηθεί ένα προκλητικό, ανάλγητο παιχνίδι αποκλεισμού εις βάρος των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Τα στοιχεία σοκ της ΕΝΥΠΕΚΚ του Αλέξη Μητρόπουλου λένε αλήθειες:.Σχεδόν 700.000 συνταξιούχοι πετάγονται εκτός αυτού του επιδόματος μέσω θεσμοθετημένων «κοφτών» που αποτελούν ντροπή για ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.

Ως Πρόεδρος του νεοσύστατου κόμματός μας, που γεννήθηκε από την οργή και την ανάγκη για φωνή και αξιοπρέπεια, καταγγέλλω τον ηλικιακό «σφαγιασμό» 473.700 χαμηλοσυνταξιούχων κάτω των 65 ετών. Με ποια λογική τιμωρούνται όσοι βγήκαν με μειωμένη σύνταξη, οι χήρες και οι χήροι, ή ακόμα και τα ορφανά παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους; Αυτοί οι άνθρωποι δεν βιώνουν την ίδια ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ; Δεν πληρώνουν τον ίδιο πληθωρισμό;

Η παγίδα όμως γίνεται ακόμα πιο ύπουλη. Η κυβέρνηση τιμωρεί την εργασία, προσμετρώντας τις πενιχρές αποδοχές των εργαζόμενων συνταξιούχων για να τους αποκλείσει. Τιμωρεί όσους διατηρούν την περιβόητη «προσωπική διαφορά». Φτάνει μάλιστα στο σημείο να βαφτίζει ως «εισόδημα» τα αναδρομικά που οι ίδιοι οι συνταξιούχοι δικαιούνταν και εισέπραξαν με καθυστέρηση, προκειμένου να τους στερήσει τα 300 ευρώ.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ξεμπροστιάζει την κυβερνητική αναλγησία, καταγγέλλοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι χάνουν το επίδομα λόγω καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας και τεχνικών λαθών του e-ΕΦΚΑ και των ΚΕΠΑ. Και όταν ζητήθηκε να διορθωθεί αυτή η αδικία, η απάντηση της ηγεσίας ήταν μια προκλητική άρνηση.

Το επίδομα αυτό δεν είναι κοινωνική στήριξη. Είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, μια κοροϊδία που μοιράζει ψίχουλα σε ολοένα και λιγότερους. Ως Κόμμα των Συνταξιούχων, διαμηνύουμε ότι δεν θα ανεχτούμε άλλες μεθοδεύσεις και γραφειοκρατικά κόλπα στην πλάτη των ανθρώπων που έχτισαν αυτή τη χώρα. Απαιτούμε την άμεση κατάργηση όλων των άδικων κριτηρίων και την καθολική καταβολή της ενίσχυσης σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους, χωρίς αστερίσκους.

Κύριοι της κυβέρνησης, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Ραντεβού στις κάλπες.

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του κόμματος των Συνταξιούχων

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