search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:07
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 12:52

Πιερρακάκης: Ενίσχυση 300 ευρώ και σε χήρες άνω των 60 ετών

08.05.2026 12:52
XIRA NEW

Την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χήρες άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την ίδια ώρα, σχετικά με τα μέτρα για τους συνταξιούχους, αυξάνεται και το ύψος της ενίσχυσης, η οποία από 250 ευρώ φτάνει στα 300 ευρώ.

Όπως ανέφερε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χήρες, από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομικών.

«Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

ΕΛΣΤΑΤ: Πληθωρισμός – σοκ τον Απρίλιο – Στο 5,4% ο ΔΤΚ, «φωτιά» από καύσιμα και τρόφιμα

Reuters: «Παιχνίδια» με τον πόλεμο στο Ιράν: Υπόνοιες εσωτερικής πληροφόρησης και στοιχήματα 7 δισ. στο πετρέλαιο

Ελλάδα, η χώρα των «ακούραστων» δούλων: Πρωταθλητές στην εργασία χωρίς ρεπό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANDROULAKIS_KAKLAMANIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης απειλεί τον Κακλαμάνη με πρόταση μομφής – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής

famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

androulakis_0805_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει για την 4ήμερη εργασία: «Κι όμως γίνεται» (video)

gametime_paovoleey
ADVERTORIAL

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

kriti_goneis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:07
ANDROULAKIS_KAKLAMANIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης απειλεί τον Κακλαμάνη με πρόταση μομφής – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής

famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

1 / 3