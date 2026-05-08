Πιερρακάκης: Ενίσχυση 300 ευρώ και σε χήρες άνω των 60 ετών

Την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χήρες άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την ίδια ώρα, σχετικά με τα μέτρα για τους συνταξιούχους, αυξάνεται και το ύψος της ενίσχυσης, η οποία από 250 ευρώ φτάνει στα 300 ευρώ.

Όπως ανέφερε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χήρες, από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομικών.

«Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

