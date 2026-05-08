search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:20
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

08.05.2026 10:45

Ελλάδα, η χώρα των «ακούραστων» δούλων: Πρωταθλητές στην εργασία χωρίς ρεπό

08.05.2026 10:45
ergazomenoi

Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κερδίζει έδαφος, η Ελλάδα φαίνεται να κινείται σε έναν παράλληλο, εργασιακό «μεσαίωνα».

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2025 είναι αποκαλυπτικά και ταυτόχρονα σοκαριστικά: η χώρα μας κατέχει την αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με έναν στους τρεις εργαζόμενους να μην γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη «ξεκούραση» το Σαββατοκύριακο.

Στην κορυφή της Ευρώπης (για τους λάθος λόγους)

Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό των μισθωτών υπαλλήλων που εργάζονται τακτικά τα Σαββατοκύριακα, με το εντυπωσιακό 31,5%. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της απόκλισης, αρκεί να δούμε τον αντίποδα: στη Λιθουανία το ποσοστό αυτό είναι μόλις 3%, στην Πολωνία 4,2% και στην Ουγγαρία 6,2%.

Ακόμα και οι γείτονές μας, η Κύπρος (31,3%) και η Μάλτα (29,2%), που παραδοσιακά έχουν παρόμοια οικονομική δομή βασισμένη στις υπηρεσίες, υπολείπονται της ελληνικής «πρωτιάς». Η εικόνα αυτή αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο έχει πάψει προ πολλού να είναι ιερό, μετατρεπόμενο σε μια απλή συνέχεια της εργάσιμης εβδομάδας.

Αυτοαπασχολούμενοι: Μια ζωή στο «πόδι»

Αν η κατάσταση για τους μισθωτούς είναι δύσκολη, για τους αυτοαπασχολούμενους είναι κυριολεκτικά εξαντλητική. Στην Ελλάδα, το 75% των αυτοαπασχολούμενων εργάζεται τα Σαββατοκύριακα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ, με τεράστια διαφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ενώ στο Βέλγιο (65,9%) και στη Γαλλία (61,0%) τα ποσοστά είναι επίσης υψηλά, η σύγκριση με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται τα Σαββατοκύριακα σε μονοψήφια ποσοστά (Ουγγαρία 9,9%), αναδεικνύει μια δομική παθογένεια της ελληνικής αγοράς: την ανάγκη για υπερεργασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απλή επιβίωση.

Τα επαγγέλματα της «θυσίας»

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εργασία το Σαββατοκύριακο δεν πλήττει όλους τους κλάδους εξίσου. Οι «πρωταθλητές» της υπερεργασίας είναι:

Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων (47,6%): Ο τουρισμός και το εμπόριο αποτελούν τη βαριά βιομηχανία της χώρας, αλλά και τη «μηχανή» που καταπίνει τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων.

Αγρότες, αλιείς και δασολόγοι (47,2%): Κλάδοι που από τη φύση τους δεν γνωρίζουν αργίες, αλλά στην Ελλάδα πιέζονται ακόμη περισσότερο από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Στοιχειώδη επαγγέλματα (25,7%): Εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση που συχνά αναγκάζονται να δουλεύουν επταήμερα για να συμπληρώσουν ένα πενιχρό εισόδημα.

Η πολιτική διάσταση: Επιλογή ή ανάγκη;

Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή τέτοιων αρνητικών δεικτών δεν είναι τυχαίο. Είναι το αποτέλεσμα μιας οικονομίας που βασίζεται σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και μιας αγοράς εργασίας που έχει απορρυθμιστεί πλήρως.

Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος απασχολούμενων που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα κινείται στο 21,3%, η ελληνική απόκλιση υποδηλώνει ότι η υπερεργασία δεν είναι «κουλτούρα», αλλά οικονομικός εξαναγκασμός. Όταν ο μισθός δεν φτάνει για το δεκαπενθήμερο, το ρεπό θυσιάζεται στον βωμό της κάλυψης των βασικών αναγκών.

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα του 2026 παραμένει ο «παρίας» της ευρωπαϊκής ποιότητας ζωής. Τα στοιχεία της Eurostat δεν είναι απλώς αριθμοί σε ένα λογιστικό φύλλο· είναι η αποτύπωση μιας κοινωνίας που γερνάει δουλεύοντας, χωρίς χρόνο για ξεκούραση, οικογένεια ή προσωπική ανάπτυξη. Αν η «ανάπτυξη» για την οποία πανηγυρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη βασίζεται στην εξόντωση του εργατικού δυναμικού, τότε το τίμημα που πληρώνουμε ως χώρα είναι πολύ βαρύτερο από όσο αντέχουμε.

Διαβάστε επίσης:

Η «έξοδος» από τον Βορρά και το θρίλερ στα Χανιά – Το αβέβαιο τουριστικό τοπίο του 2026

Η «μάχη των ξενοδόχων» της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας: Οι δυναστείες της φιλοξενίας και το νέο στοίχημα της Αθήνας

Η νέα έκρηξη ακρίβειας αποκαλύπτει ξανά τα ευάλωτα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
samos_island_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

chernobyol new
ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

metallica_0805_1920-1080_new2
ΜΟΥΣΙΚΗ

Metallica: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα για τους θρύλους της metal – Φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ (photos/video)

kapoutzidis-kozakou-new
MEDIA

Eurovision 2026: Αναχώρησαν για τη Βιέννη Κοζάκου και Καπουτζίδης – «Πάμε να δώσουμε την πρώτη μάχη στον ημιτελικό» (Video)

DELIVERI_217_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες σε περαστικούς – Τι υποστήριξε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

TZAKRI-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:20
samos_island_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στη Σάμο – Επτά συλλήψεις στο Καρλόβασι

chernobyol new
ΚΟΣΜΟΣ

Τσερνόμπιλ: Μεγάλη φωτιά στην απαγορευμένη ζώνη μετά από πτώση drone

metallica_0805_1920-1080_new2
ΜΟΥΣΙΚΗ

Metallica: Η μεγάλη επιστροφή στην Ελλάδα για τους θρύλους της metal – Φωτογραφίες από τις πρόβες στο ΟΑΚΑ (photos/video)

1 / 3