Ελλάδα, η χώρα των «ακούραστων» δούλων: Πρωταθλητές στην εργασία χωρίς ρεπό

Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κερδίζει έδαφος, η Ελλάδα φαίνεται να κινείται σε έναν παράλληλο, εργασιακό «μεσαίωνα».

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2025 είναι αποκαλυπτικά και ταυτόχρονα σοκαριστικά: η χώρα μας κατέχει την αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με έναν στους τρεις εργαζόμενους να μην γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη «ξεκούραση» το Σαββατοκύριακο.

Στην κορυφή της Ευρώπης (για τους λάθος λόγους)

Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό των μισθωτών υπαλλήλων που εργάζονται τακτικά τα Σαββατοκύριακα, με το εντυπωσιακό 31,5%. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της απόκλισης, αρκεί να δούμε τον αντίποδα: στη Λιθουανία το ποσοστό αυτό είναι μόλις 3%, στην Πολωνία 4,2% και στην Ουγγαρία 6,2%.

Ακόμα και οι γείτονές μας, η Κύπρος (31,3%) και η Μάλτα (29,2%), που παραδοσιακά έχουν παρόμοια οικονομική δομή βασισμένη στις υπηρεσίες, υπολείπονται της ελληνικής «πρωτιάς». Η εικόνα αυτή αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο έχει πάψει προ πολλού να είναι ιερό, μετατρεπόμενο σε μια απλή συνέχεια της εργάσιμης εβδομάδας.

Αυτοαπασχολούμενοι: Μια ζωή στο «πόδι»

Αν η κατάσταση για τους μισθωτούς είναι δύσκολη, για τους αυτοαπασχολούμενους είναι κυριολεκτικά εξαντλητική. Στην Ελλάδα, το 75% των αυτοαπασχολούμενων εργάζεται τα Σαββατοκύριακα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ, με τεράστια διαφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ενώ στο Βέλγιο (65,9%) και στη Γαλλία (61,0%) τα ποσοστά είναι επίσης υψηλά, η σύγκριση με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται τα Σαββατοκύριακα σε μονοψήφια ποσοστά (Ουγγαρία 9,9%), αναδεικνύει μια δομική παθογένεια της ελληνικής αγοράς: την ανάγκη για υπερεργασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απλή επιβίωση.

Τα επαγγέλματα της «θυσίας»

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εργασία το Σαββατοκύριακο δεν πλήττει όλους τους κλάδους εξίσου. Οι «πρωταθλητές» της υπερεργασίας είναι:

• Υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλήσεων (47,6%): Ο τουρισμός και το εμπόριο αποτελούν τη βαριά βιομηχανία της χώρας, αλλά και τη «μηχανή» που καταπίνει τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων.

• Αγρότες, αλιείς και δασολόγοι (47,2%): Κλάδοι που από τη φύση τους δεν γνωρίζουν αργίες, αλλά στην Ελλάδα πιέζονται ακόμη περισσότερο από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

• Στοιχειώδη επαγγέλματα (25,7%): Εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση που συχνά αναγκάζονται να δουλεύουν επταήμερα για να συμπληρώσουν ένα πενιχρό εισόδημα.

Η πολιτική διάσταση: Επιλογή ή ανάγκη;

Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή τέτοιων αρνητικών δεικτών δεν είναι τυχαίο. Είναι το αποτέλεσμα μιας οικονομίας που βασίζεται σε χαμηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και μιας αγοράς εργασίας που έχει απορρυθμιστεί πλήρως.

Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος απασχολούμενων που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα κινείται στο 21,3%, η ελληνική απόκλιση υποδηλώνει ότι η υπερεργασία δεν είναι «κουλτούρα», αλλά οικονομικός εξαναγκασμός. Όταν ο μισθός δεν φτάνει για το δεκαπενθήμερο, το ρεπό θυσιάζεται στον βωμό της κάλυψης των βασικών αναγκών.

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα του 2026 παραμένει ο «παρίας» της ευρωπαϊκής ποιότητας ζωής. Τα στοιχεία της Eurostat δεν είναι απλώς αριθμοί σε ένα λογιστικό φύλλο· είναι η αποτύπωση μιας κοινωνίας που γερνάει δουλεύοντας, χωρίς χρόνο για ξεκούραση, οικογένεια ή προσωπική ανάπτυξη. Αν η «ανάπτυξη» για την οποία πανηγυρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη βασίζεται στην εξόντωση του εργατικού δυναμικού, τότε το τίμημα που πληρώνουμε ως χώρα είναι πολύ βαρύτερο από όσο αντέχουμε.

