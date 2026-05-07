Η «έξοδος» από τον Βορρά και το θρίλερ στα Χανιά – Το αβέβαιο τουριστικό τοπίο του 2026

Η απόφαση της Ryanair να τερματίσει τη δραστηριότητά της στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μια μεμονωμένη επιχειρηματική διαφωνία, αλλά το πρώτο ηχηρό σύμπτωμα μιας βαθύτερης κρίσης κόστους που απειλεί την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα Χανιά, η αγορά αγωνιά για το αν η «έξοδος» από τη Θεσσαλονίκη αποτελεί τον προάγγελο μιας γενικευμένης υποχώρησης από τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Το χρονικό της ρήξης: «Φωτιά» στα τέλη και τα καύσιμα

Η Ryanair κατέστησε σαφές ότι το αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατέστη οικονομικά ασύμφορο, δείχνοντας ως υπαίτια τη Fraport Greece. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρείας, οι αυξήσεις στα τέλη αγγίζουν το 66% από το 2019, ενώ η «απορρόφηση» της κρατικής μείωσης του φόρου αναχωρούντων (από τα 12€ στα 3€) μέσω της αύξησης των ιδιωτικών τελών από τα 7,35€ στα 17,52€, κατέστησε το μοντέλο χαμηλού κόστους μη βιώσιμο.

Το «μέτωπο» των Χανίων: Η επόμενη πράξη;

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, το οποίο επίσης τελεί υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας. Τα Χανιά αποτελούν στρατηγική βάση για τη Ryanair, όμως η ίδια εξίσωση κόστους εφαρμόζεται και εκεί. Η ανησυχία των τοπικών φορέων είναι έντονη, καθώς τυχόν παρόμοια απόφαση θα επέφερε καίριο πλήγμα στον τουρισμό της Δυτικής Κρήτης, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για την επιμήκυνση της περιόδου.

Στατιστικά στοιχεία και «πάγωμα» αφίξεων

Η κρίση αυτή συμπίπτει με μια εξαιρετικά ρευστή συγκυρία για το 2026:

Η γεωπολιτική αστάθεια έχει προκαλέσει «πάγωμα» κρατήσεων. Στην Κρήτη, οι αφίξεις από το Ισραήλ -μια παραδοσιακά ισχυρή αγορά για τα Χανιά- έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Με την τιμή των καυσίμων στα 1.700 δολάρια ανά τόνο, οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν το κόστος στους ναύλους, αποθαρρύνοντας τους ταξιδιώτες. Ρόδος και κρουαζιέρα: Παράλληλα, στη Ρόδο καταγράφονται ακυρώσεις σε μεγάλες ροές κρουαζιέρας, ενισχύοντας την εικόνα μιας περιόδου που κινείται με «φρένο».

Τι μέλλει γενέσθαι

Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης και η αβεβαιότητα για τα Χανιά αποτελούν «καμπανάκι» για το μέλλον. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει «ασφαλές καταφύγιο» έναντι ανταγωνιστών όπως η Τουρκία, το υψηλό λειτουργικό κόστος των αεροδρομίων απειλεί να εξουδετερώσει αυτό το πλεονέκτημα.

Αν το μοντέλο των υψηλών τελών παγιωθεί, η χώρα κινδυνεύει να χάσει τη σύνδεση με τις αγορές χαμηλού προϋπολογισμού. Το «ταμείο» στο τέλος του 2026 θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρξει μια πιο ισορροπημένη τιμολογιακή πολιτική, προκειμένου να αποφευχθεί ένα «ντόμινο» αποχωρήσεων που θα αφήσει τα περιφερειακά αεροδρόμια με άδειους διαδρόμους και τον ελληνικό τουρισμό με λιγότερες επιλογές.

