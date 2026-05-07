search
ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 19:24
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

07.05.2026 19:00

Η «έξοδος» από τον Βορρά και το θρίλερ στα Χανιά – Το αβέβαιο τουριστικό τοπίο του 2026

07.05.2026 19:00
RYANAIR

Η απόφαση της Ryanair να τερματίσει τη δραστηριότητά της στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς μια μεμονωμένη επιχειρηματική διαφωνία, αλλά το πρώτο ηχηρό σύμπτωμα μιας βαθύτερης κρίσης κόστους που απειλεί την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στα Χανιά, η αγορά αγωνιά για το αν η «έξοδος» από τη Θεσσαλονίκη αποτελεί τον προάγγελο μιας γενικευμένης υποχώρησης από τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Το χρονικό της ρήξης: «Φωτιά» στα τέλη και τα καύσιμα

Η Ryanair κατέστησε σαφές ότι το αεροδρόμιο «Μακεδονία» κατέστη οικονομικά ασύμφορο, δείχνοντας ως υπαίτια τη Fraport Greece. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρείας, οι αυξήσεις στα τέλη αγγίζουν το 66% από το 2019, ενώ η «απορρόφηση» της κρατικής μείωσης του φόρου αναχωρούντων (από τα 12€ στα 3€) μέσω της αύξησης των ιδιωτικών τελών από τα 7,35€ στα 17,52€, κατέστησε το μοντέλο χαμηλού κόστους μη βιώσιμο.

Το «μέτωπο» των Χανίων: Η επόμενη πράξη;

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, το οποίο επίσης τελεί υπό τη διαχείριση της ίδιας εταιρείας. Τα Χανιά αποτελούν στρατηγική βάση για τη Ryanair, όμως η ίδια εξίσωση κόστους εφαρμόζεται και εκεί. Η ανησυχία των τοπικών φορέων είναι έντονη, καθώς τυχόν παρόμοια απόφαση θα επέφερε καίριο πλήγμα στον τουρισμό της Δυτικής Κρήτης, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για την επιμήκυνση της περιόδου.

Στατιστικά στοιχεία και «πάγωμα» αφίξεων

Η κρίση αυτή συμπίπτει με μια εξαιρετικά ρευστή συγκυρία για το 2026:

  • Πλήγμα από τη Μέση Ανατολή: Η γεωπολιτική αστάθεια έχει προκαλέσει «πάγωμα» κρατήσεων. Στην Κρήτη, οι αφίξεις από το Ισραήλ -μια παραδοσιακά ισχυρή αγορά για τα Χανιά- έχουν σχεδόν μηδενιστεί.
  • Το κόστος της κηροζίνης: Με την τιμή των καυσίμων στα 1.700 δολάρια ανά τόνο, οι αεροπορικές εταιρείες μετακυλίουν το κόστος στους ναύλους, αποθαρρύνοντας τους ταξιδιώτες.
  • Ρόδος και κρουαζιέρα: Παράλληλα, στη Ρόδο καταγράφονται ακυρώσεις σε μεγάλες ροές κρουαζιέρας, ενισχύοντας την εικόνα μιας περιόδου που κινείται με «φρένο».

Τι μέλλει γενέσθαι

Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης και η αβεβαιότητα για τα Χανιά αποτελούν «καμπανάκι» για το μέλλον. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει «ασφαλές καταφύγιο» έναντι ανταγωνιστών όπως η Τουρκία, το υψηλό λειτουργικό κόστος των αεροδρομίων απειλεί να εξουδετερώσει αυτό το πλεονέκτημα.

Αν το μοντέλο των υψηλών τελών παγιωθεί, η χώρα κινδυνεύει να χάσει τη σύνδεση με τις αγορές χαμηλού προϋπολογισμού. Το «ταμείο» στο τέλος του 2026 θα εξαρτηθεί από το αν θα υπάρξει μια πιο ισορροπημένη τιμολογιακή πολιτική, προκειμένου να αποφευχθεί ένα «ντόμινο» αποχωρήσεων που θα αφήσει τα περιφερειακά αεροδρόμια με άδειους διαδρόμους και τον ελληνικό τουρισμό με λιγότερες επιλογές.

Διαβάστε επίσης:

Η «μάχη των ξενοδόχων» της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας: Οι δυναστείες της φιλοξενίας και το νέο στοίχημα της Αθήνας

Η νέα έκρηξη ακρίβειας αποκαλύπτει ξανά τα ευάλωτα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς

«Έκρηξη» πληθωρισμού δείχνουν οι τιμοληψίες της ΕΛΣΤΑΤ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Καμία συναίνεση»

dendias-adonis-14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Άδωνι για Δένδια: «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν»

Kontrafouris 37
ADVERTORIAL

«Η Τέχνη του Αυτοσχεδιασμού: Ένα ταξίδι στα Blues» με τον Γιώργο Κοντραφούρη

PANINI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος εποχής για τα αυτοκόλλητα Panini – H FIFA ανακοινώνει νέα συνεργασία

RYANAIR
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έξοδος» από τον Βορρά και το θρίλερ στα Χανιά – Το αβέβαιο τουριστικό τοπίο του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

dendias fotoniata- axrsioglou – kasimati – new
ΚΑΛΧΑΣ

Πόλεμος τέλος, η γαλάζια ομοβροντία, το μανιφέστο Δένδια, τα φιντάνια του Τσίπρα και το deal με Έφη, η παπανδρεϊκή οργή λόγω Καστανίδη και… Κασιμάτη

vroxi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η άνοιξη ετοιμάζει βαλίτσες για τρεις μέρες... και εμείς βαλίτσες με μπουφάν και ομπρέλα!

TZAKRI-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το όριο για 20 χρόνια βουλευτικής θητείας έκοψε την Τζάκρη από το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 19:23
vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για τις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Καμία συναίνεση»

dendias-adonis-14
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Άδωνι για Δένδια: «Κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη για να μη μιλήσουν»

Kontrafouris 37
ADVERTORIAL

«Η Τέχνη του Αυτοσχεδιασμού: Ένα ταξίδι στα Blues» με τον Γιώργο Κοντραφούρη

1 / 3